Як зарядити ноутбук від Power Bank: на що звернути увагу при виборі повербанку

Чи можна зарядити ноутбук від Power Bank, який повербанк підходить для заряджання ноутбука, чи можна повербанком для телефону заряджати ноутбук, плюси та мінуси портативних акумуляторів для ноутбуків - читайте в матеріалі ТСН.ua

Power Bank (або повербанк) – це універсальний зарядний пристрій, портативний акумулятор, що дозволяє заряджати різноманітну техніку, від смартфона до смарт-годинника, де б ви не знаходились. Цей девайс відрізняється портативністю, адже він має невеликі розміри та пристосований для того, щоб його носити з собою.

В умовах відключення електроенергії багато власників цього девайсу вдаються до в питання: чи можна від нього зарядити ноутбук.

Чи можна зарядити ноутбук від Power Bank

Заряду рідного акумулятора ноутбука вистачає на 2-4 години, залежно від того, для чого ви використовуєте ноутбук. Сучасні повербанки дозволяють підживлювати навіть ноутбуки, але не завжди та не всі.

Не всі повербанки одразу після покупки пристосовані для заряджання ноутбука, а деякі не підходять для цього зовсім через свою маленьку місткість та потужність.

Який Power Bank підходить для заряджання ноутбука

Перш ніж купувати Power Bank з розрахунком використовувати його разом із своїм ноутбуком, переконайтеся що обрана вами конкретна модель повербанку дозволяє це робити. Зверніть увагу на моделі відомих фірм-виробників з оригінальними деталями та якісними комплектуючими для акумулятора. Почитайте відгуки на обраний товар та лише коли переконаєтесь що такий повербанк вам підходить – замовляйте його у продавця.

На китайських копіях часто можна зустріти неякісні батареї, а заявленої місткості може у такому пристрої та не спостерігатися. Окрім того, звертайте увагу на таку характеристику Power Bank, як його фактична місткість, що може становити 60% від зазначеної на упаковуванні великими літерами. Так, наприклад, повербанк з великою місткістю в 30 000 міліампер-годин (mAh), матиме фактичну в 18 000 mAh.

У середньому, батарея сучасного ноутбука має об’єм в 10 000 mAh, тобто відповідний повербанк повинен бути не меншого, а краще більшого об’єму. Тоді ви зможете підзарядити батарею вашого «ноута» хоча б на 70-80 відсотків, що буде вже непоганим результатом.

Чи ефективно та безпечно заряджати ноутбук від повербанку

При використанні пристосованих під ноутбуки повербанків, проблем із зарядкою у вас виникнути не повинно. На виході такі зовнішні акумулятори дають напругу в 19 вольтів, що дорівнює напрузі на виході штатного зарядного пристрою ноутбука. Таким чином, ніякої шкоди батареї таке підживлення не принесе, проте швидкість заряджання у цьому випадку буде значно нижча за швидкість заряджання від мережі. Це зумовлено низькою силою струму в повербанку. Проте, це та характеристика якою доводиться жертвувати задля можливості заряджати ноутбук під час відключення світла.

Які характеристики мають бути у Power Bank для заряджання ноутбука

Необхідними характеристиками що дозволять заряджати ноутбук, можуть похизуватися не всі повербанки. Відповідні акумулятори мають мати:

Вихідну напругу від 18 до 20 вольтів та номінальний струм у 2 ампери.

Порти підключення USB-кабелю в 1А та 2А, де букви «А» позначають силу струму на виході в амперах.

Місткість акумуляторних батарей не менше 10 000 mAh.

В комплекті мають бути кабелі з відповідними роз'ємами для підключення до ноутбука. Якщо ж у коробці їх немає, вам необхідно буде їх докупити.

Гарним вибором буде повербанк з місткістю хоча б в 1,5 раза більше за місткість батареї ноутбука.

Підключення повербанку до ноутбука через USB-роз’єм

Для підключення повербанку до ноутбука підходить не будь-який USB-роз’єм, а тільки USB-порт 3.1, також відомий як Type C. Такий роз’єм є тільки у нових ноутбуках, тож свій старий ноут ви так підзарядити не зможете. Причина в тому, що старі USB-порти 2.0 та 3.0 не дозволяють пропускати напругу більш як 4,5 вольти, тоді як для ноутбука потрібно від 30 вольтів та більше та потужністю 100 ватів.

Деякі джерела зазначають, що біля такого USB-Cрта має бути маркування у вигляді вилки від розетки, або букви D, що означає Display port, інакше такий спосіб підключення до повербанку не буде працювати.

Підключення повербанку до ноутбука через роз’єм живлення

Для ноутбуків де немає роз’єму Type C, існує спосіб підключення через роз’єм живлення. Для цього вам знадобиться перехідник від повербанку до роз’єму живлення ноутбука.

Такий перехідник навряд чи буде поставлятися у комплекті з повербанком, тому його доведеться докупити. Такий аксесуар трансформуватиме силу струму у 2 А на виході повербанку у відповідну для ноутбука.

Якщо ви переконалися що обраний повербанк має необхідні характеристики й у вас є необхідний перехідник, можете приступати до підключення зовнішнього акумулятора до ноутбука.

Мінуси портативних акумуляторів для ноутбуків

Найголовніший недолік повербанків, що здатні заряджати значну по об’єму батарею ноутбука – це їх вага та габарити. Такі повербанки не вийде носити у кишені, а важити вони можуть кілограм та більше, що може бути значним тягарем у вашій дорожній сумці. Другим суттєвим недоліком є значна ціна таких пристроїв, якою доведеться заплатити за портативність та можливість заряджати потужні девайси, такі як ноутбуки чи ігрові приставки. Окрім того, тримайте в голові що користуватися ноутбуком під час його зарядки від Power Bank ви навряд чи зможете, а чекати поки батарея зарядиться повністю доведеться довго.

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