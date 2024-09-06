Як Земля здійснює перестановку останні 1,8 млрд років: нова анімація 

Вчені реконструювали тектоніку плит Землі за останні 1,8 млрд років, використавши дані, які були отримані з гірських порід.

Про це пише The Conversation.

Уперше геологічні дані Землі були використані подібним чином, щоб зазирнути настільки далеко в минуле планети.

Близько 200 млн років тому, коли на Землі ще жили динозаври, Гондвана з'єдналася з Північною Америкою, Європою і Північною Азією, після чого утворився суперконтинент Пангея.

Далі — реконструкція в тому самому зворотному напрямку. Глядач бачить, як Пангея і Гондвана утворюються внаслідок зіткнення старіших плит. З плином часу з'являється ще більш давній суперконтинент під назвою Родінія. Але і на цьому анімація не закінчується.

Суперконтинент Родінія утворюється внаслідок розпаду найдавнішого суперконтиненту Нуна, що сталося близько 1,35 млрд років тому.

Учені зазначають, що Земля унікальна в Сонячній системі тим, що має тектоніку плит. Кам'яниста поверхня нашої планети розділена на фрагменти або плити, які врізаються одна в одну і тим самим створюють гори або ж прірви, що заповнюються океанами.

Раніше стало відомо, що у новому дослідженні фізики вирахували потенційну тривалість існування космосу.

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