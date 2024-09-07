Яка галактика знищить Чумацький Шлях: нове дослідження вчених

Галактики зіткнуться, кажуть дослідники.
Спіральна галактика Андромеди є найближчою до нас великою галактикою, хоча вона розташована на відстані приблизно 2,5 млн світлових років.
Про це пише Space.
Якщо діаметр Чумацького Шляху оцінюється в 100 000 світлових років, то сусідня галактика набагато більша. Її діаметр оцінюють у приблизно 152 000 світлових років. Водночас вважається, що маса галактики Андромеди майже така сама, як і в Чумацького Шляху.
Вважається, що галактика Андромеди наближається до нашої галактики через гравітаційну взаємодію між ними і невидимою темною матерією, яка їх оточує. Згідно з прогнозами астрономів, приблизно за 2-4 млрд років галактики зіткнуться і це змінить внутрішню структуру і галактики Андромеди, і Чумацького Шляху.
Почнеться процес злиття, який через мільйони років призведе до утворення єдиної гігантської галактики.
Раніше стало відомо, що у новому дослідженні фізики вирахували потенційну тривалість існування космосу.
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