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Яка космічна аномалія спричинила появу землетрусів та виверження вулканів на Землі

Яка космічна аномалія спричинила появу землетрусів та виверження вулканів на Землі

Вчені зробили важливе відкриття / Фото: pixabay.com

Якщо наукова гіпотеза вірна, це може означати, що землеподібні планети з активною тектонікою плит є значно рідкіснішими, ніж вважалося.

Потенційне зіткнення Землі з планетою Теєю могло не тільки створити Місяць, але й запустити на нашій планеті тектоніку плит за рахунок тепла, що виникло від удару.

Про це пише The New York Times.

Вважається, що коли дві планети зіткнулися, уламки, які відлетіли в бік, застрягли на орбіті молодої, пошкодженої Землі і привели до утворення Місяця.

Згідно з новим дослідженням, удар міг породити і тектоніку плит - двигун, який приводить в рух гігантські континентальні та океанічні плити Землі і викликає землетруси, виверження вулканів і, зрештою, зміну поверхні нашої планети приблизно кожні 200 мільйонів років.
Ще однією підказкою, на думку вчених, є виявлені в західній Австралії камені з кристалами, що утворилися близько 4,4 млрд. років тому – з геологічного погляду, невдовзі після того, як Тея зіткнулася із Землею.

Бредфорд Фоулі, геофізик з Університету штату Пенсільванія, вважає, що ідея тектоніки плит, яка почалася в результаті зіткнення планет, має сенс, але це не єдиний спосіб виникнення тектоніки.

Альтернативне пояснення, яке дослідження не спростовує, каже він, полягає в тому, що початкове формування ядра планети могло зробити його достатньо гарячим для початку тектонічної активності.

Завдання подібних досліджень, зазначає доктор Юань, полягає в тому, щоб точно уявити фізичний стан нашої планети понад чотири мільярди років тому.

Нагадаємо, вчені стверджують, що їм вдалося виявити нові докази того, що в Сонячній системі існує дев'ята планета.

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