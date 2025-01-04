Яким буде 2025 рік: Білл Гейтс та інші технологічні лідери поділилися своїми прогнозами

Розробники прогнозують 2025 року перший великий громадський протест, пов'язаний зі штучним інтелектом.

Світові технологічні лідери прогнозують, що наступний етап нової ери штучного інтелекту настане 2025 року. Водночас їхні прогнози свідчать про те, що перспективи ШІ у цьому році досі залишаються невизначеними.

Про це пише Business Insider.

Зокрема більшість технологічних лідерів вважає, що взаємодія людей з технологіями змінюватиметься і надалі, тому це, швидше за все, вплине на робочі місця.

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Водночас технічний директор Amazon Вернер Фогельс у своєму грудневому блозі наголосив, що більш цілеспрямоване використання технологій "змінює наші відносини з цифровим світом", тому люди надають перевагу добробуту, а не прагненню привернути увагу до себе.

"Працівники завтрашнього дня керуватимуться не лише фінансовим успіхом і кар'єрним просуванням, але й глибшим бажанням творити позитивні зміни у світі", – додав Фогельс.

Своєю чергою генеральний директор стартапу Hugging Face, що займається розробкою штучного інтелекту, Клеман Деланж прогнозує більш войовничу реакцію на ШІ. За його словами, "перший великий громадський протест, пов'язаний зі штучним інтелектом", відбудеться 2025 року.

Також цей рік покаже, чи збудеться прогноз, про який Білл Гейтс говорить вже понад 10 років. Зокрема він неодноразово заявляв, що до 2025 року дві третини всіх робочих місць у США будуть вимагати певної освіти після закінчення середньої школи.

Водночас Фогельс вважає, що у 2025 році користувачі технології відшукають цілеспрямованіші способи використання своїх пристроїв. Зокрема у своєму блозі він вказав дані, які пов'язані з використанням соцмереж та проблемами психічного здоров'я серед підлітків у США, як на "індикатор необхідності переосмислення наших відносин з технологіями".

"Кожен свайп, заголовок і сповіщення ретельно розроблені, щоб зачепити нас", – зауважив технічний директор Amazon.

Своєю чергою Клеман Деланж спрогнозував, що інші споживачі купуватимуть більш футуристичні пристрої, такі як роботи, що розробляються Tesla та іншими робототехнічними компаніями.

"Щонайменше 100 тисяч персональних роботів зі штучним інтелектом будуть попередньо замовлені", – написав він у LinkedIn.

Крім того, до інавгурації Дональда Трампа залишилось декілька тижнів, а він вже погрожує ввести тарифи на імпортні товари. Фінансовий директор компанії-розробника програмного забезпечення Rimini Street Майкл Періка зауважив, що така загроза відчувається "неминучою".

Зокрема економіст LendingTree Джейкоб Ченнел наголосив, що споживачі, швидше за все, будуть змушені платити вищі ціни на свої товари під час президентства Трампа, якщо він дотримається своєї обіцянки.

За словами Періки, компаніям, швидше за все, доведеться піти на деякі скорочення, аби компенсувати вплив тарифів.

"Ми повністю співпрацюємо з людьми, щоб допомогти їм у цьому, подивитися і оцінити, що є "приємним проєктом", а що – "необхідним", – додав Періка.

Нагадаємо, алгоритми ШІ можуть обмежити свободу людей.

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