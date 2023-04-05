Який вигляд мав чоловік, який жив 30 тисяч років тому: вчені показали

Група вчених створила реконструкцію обличчя чоловіка, якому на момент смерті було від 17 до 20 років. Він жив 35 тисяч років тому, коли ще в Єгипті навіть не було фараонів. Адже Перша династія правителів Стародавнього Єгипту була заснована лише в 3100 до н.е.

Про це пише Express.

Вчені з Бразилії провели сканування останків жителя Стародавнього Єгипту, щоб створити реконструкцію його обличчя. Скелет чоловіка виявили ще 43 роки тому під час розкопок у Єгипті. Вважається, що цей чоловік жив 35 тисяч років тому та був шахтарем. На сьогоднішній день його останки залишаються найповнішим скелетом сучасної людини з колись виявлених в Африці, від початку пізнього кам'яного віку.

Дослідники вважають, що їм вдалося максимально точно відтворити образ стародавнього єгиптянина. Оскільки поряд з останками було виявлено двосторонню сокиру, то було зроблено висновок, що цей єгиптянин був шахтарем.

Експертизи допомогли визначити вік, стать і професійну приналежність цієї людини. Також стало відомо, що вона жила 35 тисяч років тому, а це означає, що вона жила за 30 тисяч років до появи перших фараонів у Стародавньому Єгипті. Відомо, що фараон Нармер заснував Першу династію правителів Стародавнього Єгипту тільки в приблизно 3100 до н.е.

Нагадаємо, в Англії 500 років по тому у підземеллі напівзруйнованої церкви знайшли останки, які, як вважають, належать ігумені, похованій у незвичний спосіб. Хоча експерти не мають повної впевненості, що це тіло належить саме леді Герман, датування останків тісно пов'язане з історичними записами.

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