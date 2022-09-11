Який зв'язок між автомобільними вихлопами та раком легень: відповідь вчених

Британські вчені встановили, якою мірою забруднення вихлопними газами автомобілів повітря впливає на виникнення раку легень у тих, хто не палить.

За даними фахівців із інституту Френсіса Крика, які провели революційне дослідження, дрібні частинки, що містяться у вихлопних газах автомобілів, "пробуджують" мутації, які сплять у клітинах легень, і переводять їх у раковий стан.

Про це пише видання The Guardian.

Результати досліджень учених, допомагають пояснити, чому так багато людей, які не палять, хворіють на рак легень. Робота є "тривожним дзвінком", який свідчить про руйнівний уплив забрудненого довкілля на здоров'я людини.

"У всьому світі людей, які зазнають упливу небезпечного рівня забруднення повітря, більше, ніж від токсичних хімічних речовин у сигаретному димі, і ці нові дані вказують на важливість вирішення проблеми здоров'я клімату для покращення здоров'я людини", — сказав професор інституту Чарльз Свонтон.

У лабораторних дослідженнях команда Свонтона довела, що миші, у яких були сконструйовані мутації в гені EGFR, пов'язаному з раком легень, імовірність розвитку раку під час упливу забруднювальних частинок значно вища. Вони також встановили, що цей ризик опосередкований запальним білком під назвою інтерлейкін 1, бета (IL1B), який виділяється як частина імунної реакції організму на вплив PM2.5. Коли мишам давали препарати, які блокують цей білок, вони ставали менш уразливими до забруднювальних речовин.

Команда фахівців також проаналізувала зразки здорової легеневої тканини, взяті під час біопсії в пацієнтів, і виявила, що мутація EGFR була виявлена в кожному п'ятому зразку нормальної легені. Це говорить про те, що всі ми носимо у своїх клітинах мутації, які сплять і можуть перерости в рак, а хронічний уплив забрудненого повітря збільшує ймовірність цього.

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