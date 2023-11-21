Якою буде Чорна п'ятниця 2023 року в Україні та світі: дослідження Promocodius.com

Експерти Promocodius.com провели опитування серед партнерів сервісу про те, як пройде Чорна п'ятниця у 2023 році. Висновки доступні на сайті компанії у форматі тексту та цікавої інфографіки з фактами про ЧП-2023.

100% респондентів заявили про те, що братимуть участь у Чорній п'ятниці цього року. Продавці роздрібного сегменту планують орієнтуватися на моментальні знижки 15-60%. У сфері товарів та послуг для бізнесу у тренді буде встановлення довгострокових відносин із партнерами, зниження вартості консультацій та обслуговування, а також розширення переліку ділових контактів. Деякі компанії цього року візьмуть участь у Чорній п'ятниці вперше. Вони планують знизити ціну лише обмежений перелік товарів, причому лише на 15-20%.

Які цілі ставлять компанії під час НП?

87% опитаних продавців упевнені, що Чорна п'ятниця підвищить лояльність існуючих клієнтів та залучить нових. При цьому лише 12% респондентів очікують, що завдяки події зросте їхній дохід. Більше того, заради отримання більшого прибутку у довгостроковій перспективі деякі компанії погоджуються на зниження валового доходу у цей період. У більшості випадків ціна товару у будь-якій із категорій буде знижена на 20-40%. Лише десята частина компаній запропонує знижки менше за цей показник або більше 60%.

Максимальні знижки під час НП в Україні та світі

Середній показник максимальної знижки в Україні під час Чорної п'ятниці становить 64%. Аналогічні показники фіксуються у Великій Британії (63%) та США (66%). Набагато скромніші максимальні дисконти пропонують в Італії та Німеччині — 45% та 53% відповідно.

В Україні середня кількість товарів у чеку в період НП складає 3,8, тоді як у решті згаданих країн — 4.

Чого чекають покупці від Чорної п'ятниці 2023 року?

Українці загалом розраховують на максимальні знижки на рівні 62%, що цілком відповідає пропозиціям магазинів. Наприклад, у Румунії покупці очікують лише 43% дисконту, хоча продавці пропонують навіть більше — 54%. У Перу показники бажань та пропозицій співвідносяться як 62% та 51% відповідно.

Українці під час Чорної п'ятниці готові розлучитися в середньому із $116. Найбільше витрачають жителі США — $485, а найекономнішими виявилися пакистанці з показником у $35. Однак навіть при цьому в Пакистані обсяг продажів збільшується, порівняно зі звичайною п'ятницею, на рекордні 11 525%. В Україні показник набагато нижчий – 1303%.

Протягом 5 попередніх років фіксується збільшення кількості мисливців за знижками. 69% покупців свідомо шукають дисконти в онлайн-і офлайн-магазинах. Тільки один із форматів цікавий менш ніж 20% споживачів. Результати опитування у більш розгорнутій формі також доступні на сайті Promocodius.com.