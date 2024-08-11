Якою була Гренландія мільйон років тому: скам'янілості відкрили таємницю острова

Скам'янілості із крижаного серця Гренландії свідчать, що менше мільйона років тому тут була квітуча зелена тундра.

Сьогодні майже 98% території Гренландії, найбільшого острова на Землі, вкрито льодом, проте скам'янілі квіти у зразку гірської породи, взятому з глибин центру острова, свідчать про те, що приблизно мільйон років тому Гренландія була практично повністю вільна від льоду.

Про це пише Live Science.

З роками думка про те, чи Гренландія постійно була вкрита льодом з початку епохи плейстоцену, приблизно 2,7 мільйона років тому, змінювалася. Тепер дослідники з університету Вермонта отримали незаперечні докази того, що у недавньому геологічному минулому крижаний покрив острова розтанув майже повністю.

"Наші нові дані є переконливим підтвердженням того, що лід у центрі острова зник і був заміщений екосистемою тундри", — розповів провідний автор дослідження, геолог Пол Бірман з університету Вермонта.

Дослідницька група повторно вивчила зразок крижаного керна [зразка товщі льоду, отриманого шляхом буріння – ред.], отриманого в 1993 році. Вони виявили безліч скам'янілостей, включаючи деревину верби, гриби та частини тіл комах. Але найбільш вражаючою знахідкою стало насіння арктичного маку, що бездоганно збереглося, і вразило дослідників.

"Початковий план дослідження зразка полягав у тому, щоб виміряти ізотопи [метод вуглецевого датування геологічного зразка - ред.], ми не знали, що знайдемо скам'янілості", — розповів Бірман.

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Одним із ключових доказів став зразок моху (Selaginella rupestris), який сьогодні зустрічається лише на піщаних та кам'янистих місцях.

"Мху потрібно те саме, що й іншим рослинам для зростання, і він не може отримати це на крижаній поверхні", — пояснила співавтор дослідження, аспірантка університету Вермонта Хеллі Мастро.

Дослідження керна у 2016 році показало, що нинішній крижаний щит Гренландії має вік максимум 1,1 мільйона років. Інший керн, витягнутий на північно-західному узбережжі острова у 1966 році, було проаналізовано у 2019 році. Вчені виявили кілька скам'янілостей — включаючи насіння, гілочки та частини тіл комах — що вказує на те, що ця частина Гренландії була вільна від льоду приблизно півмільйона років тому.

Останнє дослідження показує, що за останній мільйон років центр Гренландії також у якийсь момент відтанув. Вчені вважають, що ландшафт, який зараз покритий шаром льоду завтовшки 3,2 кілометри, колись був багатою екосистемою тундри, вкритою квітами та невеликими деревами.

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Керн 1993, повторно досліджений Бірманом і Мастро, більше 30 років практично не вивчався.

Пол Бірман пояснив, що після вилучення зразка його крижану частину ретельно проаналізували, а осадові породи в нижній частині зразка просто проігнорували.

Відкриття того, що Гренландія колись була вільна від льоду, має значення як для сьогодення, так і для майбутнього острова.

Існує ймовірність того, що Гренландія може знову відтанути, що призведе до значного підвищення рівня моря та затоплення берегової частини острова.

"Потрібні десятиліття, якщо не століття, щоб лід острова повністю розтанув. Природа одного разу вже звільняла Гренландію від льоду, значить це може повторитися", — попередив Пол Бірман.

Нагадаємо, вчені виявили під льодом Антарктиди докази існування "зеленого континенту". Річки Антарктиди, що зникли, навряд чи коли-небудь з'являться знову, але їх сліди допоможуть краще зрозуміти геологічну історію нашої планети.

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