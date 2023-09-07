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Японія з четвертої спроби запустила космічний корабель на Місяць

Японія з четвертої спроби запустила космічний корабель на Місяць

Ракета-носій запущена успішно / Фото: Associated Press

Ракета стартувала з космодрому Танегасіма у префектурі Кагосіма.

Японія запустила ракету з посадковим модулем на Місяць. Це була четверта спроба за рік.

Про це пише BBC.

Японський посадковий модуль отримав назву "місячний снайпер". Його запустило в космос на ракеті H-IIA Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA).

Якщо все піде за планом, він сяде на поверхню в межах 100 метрів від місця поблизу кратера Шиолі на ближньому боці Місяця. Попередні посадкові апарати сідали на відстані від кількох до десятків кілометрів від запланованих місць приземлення.

Очікується, що корабель вийде на орбіту Місяця за чотири місяці, щоб потім обертатися навколо нього і приземлитися в лютому. "Місячний снайпер" вивчатиме різні космічні явища, зокрема чорні діри.

Місія стала Японії у $100 мільйонів. Країна хоче довести, що здатна посадити на Місяць легкий і недорогий космічний корабель.

Нагадаємо, Індія запустила космічний апарат на південний полюс Місяця.

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