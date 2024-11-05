Японія запустила в космос перший у світі дерев'яний супутник LignoSat

Японські вчені успішно запустили у космос перший дерев'яний супутник, що знаменує новий етап у дослідженні використання дерева для місій на Місяці та Марсі. Супутник під назвою LignoSat був розроблений університетом Кіото у співпраці з компанією Sumitomo Forestry. Він буде доставлений на Міжнародну космічну станцію в рамках місії SpaceX, а згодом вивільнений на орбіті на висоті приблизно 400 км над Землею.

Про це пише Reuters.

LignoSat, що походить від латинського слова для "дерева", має на меті продемонструвати можливості цього відновлювального матеріалу для використання в космічному середовищі. Астронавт Тако Дої з університету Кіото підкреслив важливість дерева, заявивши: "Маючи доступ до цього матеріалу, ми зможемо будувати житло та працювати в космосі протягом тривалого часу".

В рамках 50-річного плану з посадки дерев і будівництва дерев'яних споруд на Місяці та Марсі, команда Дої розробила дерев'яний супутник, сертифікований NASA, щоб підтвердити, що дерево може бути придатним для космічних досліджень.

Вчені з'ясували, що хонокі, традиційна японська магнолія, найкраще підходить для космічних апаратів, після 10-місячного експерименту на Міжнародній космічній станції. LignoSat виготовлено з хонокі без використання гвинтів і клею, завдяки традиційній японській техніці.

Після розгортання супутник залишиться на орбіті протягом шести місяців, під час яких електронні компоненти будуть вимірювати, як дерево реагує на екстремальні умови космосу з температурними коливаннями від -100 до 100 градусів Цельсія кожні 45 хвилин. LignoSat також перевірить здатність дерева зменшувати вплив космічної радіації на напівпровідники, що може бути корисним для будівництва дата-центрів.

"Хоча це може виглядати як застаріла ідея, насправді дерево — це новітня технологія, оскільки людство прагне до колонізації Місяця та Марса," — зауважив Кенджі Карія з дослідницького інституту Sumitomo Forestry Tsukuba.

Нагадаємо, Пакистан успішно випробував балістичну ракету з корабля, яка має дальність ураження до 350 км і сучасну навігаційну систему.

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