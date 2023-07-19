Язичники проводили ритуали і "спілкувалися з мертвими": вчені знайшли докази біля Єрусалима – фото

Вчені виявили докази "магії смерті" римської доби, яка використовувалася для "розмови з мертвими".

Поблизу Єрусалима дослідники знайшли предмети, які язичники використовували для магічного ритуалу "розмови з померлими" – стародавні людські черепи, масляні лампи, леза сокир і списів, заховані в печері. Артефакти свідчать про те, що місце використовувалося в римську епоху для спроб "поговорити з мертвими" – практика, відома як некромантія, або "магія смерті".

Про це повідомляє Live science.

​​Дослідники вважають, що моторошні ритуали проводилися в печері Теомім, приблизно у 30 кілометрах на захід від Єрусалима, між ІІ і IV століттями нашої ери.

Біля Єрусалиму вчені знайшли докази ритуалу "спілкувалися з мертвими". Фото: Боаз Зіссу.

За словами археолога з Університету Бар-Ілан в Ізраїлі Боаза Зіссу, більшість євреїв, які жили в регіоні, були знищені або вигнані правлячою Римською імперією після повстання, відомого як повстання Бар-Кохби, між 132 та 136 роками н.е.

Потім римляни знову заселили регіон людьми з інших частин своєї імперії, ймовірно, із Сирії, Анатолії та Єгипту.

"Нове язичницьке населення принесло з собою нові ідеї, звичаї і, очевидно, некромантію", – каже Зіссу.

Величезну печеру Теомім відвідували люди з доісторичних часів. Єврейські повстанці використовували її як схованку від римлян під час повстання Бар-Кохби.

Біля Єрусалиму вчені знайшли докази ритуалу "спілкувалися з мертвими".Фото: Боаз Зіссу.

Під час розкопок дослідники виявили три скарби з золотими і срібними монетами того часу. За словами науковців, стилі масляних ламп і деякі заховані монети свідчать про те, що печера стала місцем некромантії, коли новоприбулі до цього району принесли з собою свої традиційні ритуали.

Некромантія вважалася злом і часто заборонялася в Римській імперії. Однак поблизу багатьох стародавніх міст були таємні місця "оракулів", де можна було "поговорити з мертвими". Одним з таких місць стала печера Теомім.

"Там були ідеальні умови. Печера трохи віддалена, але розташована не дуже далеко від головної дороги, вона глибока, але не занадто, а в її кінці є глибока шахта, яку вважали зв’язком із підземним світом", – розповів Зіссу.

Лампи, людські черепи та частини зброї були розташовані в щілинах величезної печери, часто настільки далеко, що дослідникам знадобилися довгі жердини з гачками на кінці, щоб дістати їх.

Біля Єрусалиму вчені знайшли докази ритуалу "спілкувалися з мертвими". Фото: Боаз Зіссу.

Стародавні люди, ймовірно, помістили їх туди також за допомогою жердин.

Щілини занадто глибокі, щоб масляні лампи могли проливати багато світла, і дослідники спочатку подумали, що це артефакти хтонічного поклоніння – ритуалів, пов’язаних з духами підземного світу.

Однак наявність черепів дала змогу припустити, що справжня мета ритуалів була у "розмовах" з мертвими, які нібито могли передбачати майбутнє.

Автори дослідження пишуть, що кістки окремих людей іноді використовували для встановлення "контакту" з цією людиною після її смерті, а мерехтіння полум’я можна було інтерпретувати як їхні повідомлення з підземного світу.

"Ця печера надає важливий доказ, що свідчить як про різноманітність релігійних практик у римський період, так і про різкий контраст між релігійним використанням печер політеїстами римського періоду та найдавнішими християнськими печерними церквами у Святій Землі", – сказав археолог Кен Дарк з Королівського коледжу Лондона.

Нагадаємо, штучний інтелект створив фантастичний дизайн атомної електростанції (фото).

Читайте також: