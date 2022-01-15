"Єдині в підтримці": у G7 відреагували на злам урядових сайтів України

"Єдині в підтримці": у G7 відреагували на злам урядових сайтів України

Країни G7 висловили Україні підтримку на тлі кібернападу на її урядові сайти.

Країни "Великої сімки" єдині у підтримці України, яка постраждала внаслідок масштабної кібератаки проти її урядових сайтів.

Відповідне повідомлення німецьке головування у групі підтримки послів G7 у Києві оприлюднило в Twitter.

"Країни G7 твердо єдині в підтримці в цей напружений час. Посли G7 закликають усіх політичних лідерів проявити подібну єдність і рішучість", - йдеться у повідомленні.

Тим часом міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс у своєму мікроблозі в Twitter засудила кібератаку на Україну, вказавши, що "НАТО розширить кіберспівпрацю" з нашою країною, а "союзники підтримають її експертами на місцях".

Раніше підписання угоди між Альянсом та Україною щодо посилення кіберспівпраці анонсував генсек НАТО Єнс Столтенберг. "Найближчими днями НАТО і Україна підпишуть угоду про посилення кіберспівробітництва, зокрема доступ України до платформи обміну інформацією про шкідливі програми. Рішуча політична і практична підтримка НАТО України буде продовжена", - наголосив він.

Також читайте Найбільші кібератаки: де слабкі місця в українській системі захисту

Кібератаки на державні сайти України також засудив верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. "Ми збираємося мобілізувати усі наші ресурси, щоб допомогти Україні протидіяти цій кібератаці. Сумно, ми знали, що це може статися..." - заявив він.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 14 січня, невідомі здійснили найпотужнішу за останні чотири роки хакерську атаку на сайти державних органів України. Внаслідок дій зловмисників постраждали близько 70 порталів МЗС, ДСНС, МОН, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики тощо.

Дослідники з Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважають, що напад здійснили з території Російської Федерації.

Кібератаки на уряд України засудили у ЄС та НАТО | Новини світу

Читайте також: