"Єгипетська Зона 51" під пісками Гізи: що приховує закритий підземний комплекс (фото)

Зона 51.

В Єгипті знайшли старі фотографії, що проливають світло на маловідомий археологічний об’єкт — підземний комплекс Завіт-ель-Ар’ян, який часто називають «єгипетською Зоною 51». Він розташований приблизно за три милі від пірамід Гізи та вже понад пів століття перебуває під контролем військових, які не дозволяють проводити там нові розкопки.

Комплекс був відкритий на початку XX століття італійським археологом Алессандро Барсанті. Під час розкопок він описав масштабну Т-подібну шахту, вирубану у твердому вапняку. Її глибина становить близько 30 метрів, а стіни та підлога викладені масивними гранітними блоками завдовжки понад 4 метри.

У центральній камері археолог виявив овальну чану з граніту, закриту приталеною кришкою. Усередині, за його словами, колись були залишки невідомої речовини, які нині втрачені. Цей об’єкт став однією з головних загадок комплексу.

На стінах Барсанті також знайшов графіті, зроблені чорним і червоним чорнилом. Один із написів містив слово «Себа», яке в давньоєгипетській мові може означати «ворота до зірок». Деякі дослідники вважають, що це може бути іменем або ритуальним позначенням, однак точне значення напису досі не встановлене.

Більшість єгиптологів припускає, що Завіт-ель-Ар’ян був початком будівництва піраміди часів III або IV династії, яку так і не завершили. Інші версії говорять про те, що споруда могла бути експериментальною основою або частиною ритуального комплексу.

У 1960-х роках територію повністю закрили для науковців. Відтоді будь-які спроби відновити археологічні роботи були заблоковані. Єдиними детальними джерелами залишаються записи й фотографії Барсанті, що збереглися в архівах і дають уявлення про структуру та особливості комплексу.

Серед артефактів, знайдених під час первинних розкопок, була й пошкоджена табличка з іменем царя Джедефре — правителя IV династії. Це дозволяє припустити, що об’єкт міг бути пов’язаний із його будівельними проєктами, хоча ця версія не має остаточного підтвердження.

Відомо, що підлога комплексу викладена з гранітних блоків вагою до восьми тонн кожен. Незважаючи на часткову обробку стін і камери, будівництво так і не було завершене. У сучасних єгиптологічних дослідженнях Завіт-ель-Ар’ян вважається одним із найбільш незрозумілих архітектурних об’єктів Стародавнього Єгипту, доступ до якого залишається обмеженим.

