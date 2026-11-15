Єгиптяни могли збудувати найдавнішу піраміду за допомогою високотехнологічної машини: що з’ясували вчені

Піраміда Джосера / © wikimedia.org

Реклама

Французькі дослідники припустили, що давні єгиптяни використовували високотехнологічний для свого часу гідравлічний механізм, щоб зводити Ступінчасту піраміду фараона Джосера — найстарішу піраміду Єгипту. За їхньою версією, спеціальна система дамб, резервуарів і шахт могла використовувати силу води для підняття важких кам’яних блоків на висоту.

Про це пише видання The Daily Galaxy з посиланням на дослідження, опубліковане в науковому журналі PLOS ONE.

Реклама

Як міг працювати стародавній підйомник

Ступінчасту піраміду Джосера в некрополі Саккара збудували приблизно у 2680 році до нашої ери. Вона має шість ярусів і сягає близько 60 метрів заввишки. Традиційно авторство споруди приписують архітекторові Імхотепу.

Реклама

Команда французьких учених під керівництвом фахівця з матеріалознавства Ксав’є Ландро припускає, що для переміщення кам’яних блоків єгиптяни могли застосовувати гідравлічний підйомник.

За цією гіпотезою, вода надходила до спеціальної шахти завглибшки приблизно 28 метрів. Усередині дерев’яний поплавок, з’єднаний канатами та блоками, підіймав платформу з кам’яними брилами. Коли воду відводили, механізм опускався, готуючись до наступного циклу підйому.

Таким способом будівельники могли переміщувати важкі блоки на вищі рівні піраміди, використовуючи природну силу води.

Які докази знайшли дослідники

На користь своєї версії науковці наводять кілька стародавніх споруд поблизу піраміди. Зокрема, вони припускають, що кам’яна огорожа Гіср-ель-Мудір могла виконувати функцію дамби, яка затримувала паводкову воду та регулювала її потік.

Реклама

Іншу споруду — Глибоку траншею поблизу комплексу Джосера — дослідники вважають можливою системою очищення та зберігання води. Вона могла забезпечувати підйомний механізм необхідним запасом відносно чистої води.

Автори дослідження також звернули увагу на глибоку шахту під самою пірамідою, яка з’єднана тунелем з іншою шахтою та гранітною камерою. На їхню думку, ці конструкції могли бути частинами гідравлічного механізму.

Що кажуть археологи

Водночас гіпотеза французьких учених залишається дискусійною. Безпосередніх доказів існування такого підйомника археологи поки не знайшли.

Дослідники також визнають, що не виявили каналу, який міг би з’єднувати систему водопостачання із шахтами піраміди. Крім того, залишається відкритим питання, чи вистачало в регіоні води для роботи такого складного механізму.

Реклама

Деякі фахівці наголошують, що давні єгиптяни справді володіли знаннями про гідравлічні технології, однак переконливих свідчень використання ними водяних підйомників під час будівництва пірамід немає.

Автори дослідження планують продовжити вивчення місцевості та взяти геологічні проби, щоб перевірити, чи могла загадкова кам’яна споруда поблизу Саккари колись виконувати функцію дамби.

Нагадаємо, археологи виявили в давньоєгипетській гробниці поховання десяти муміфікованих крокодилів, яких, імовірно, принесли в жертву богу Собеку — покровителю води та родючості. Унікальність знахідки полягає не лише у кількості тварин, а й у тому, що серед них виявили представників виду крокодилів, який сьогодні вже не зустрічається в Єгипті.

Новини партнерів

Новини партнерів