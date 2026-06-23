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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
46
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ЄС допомагатиме Україні відбивати масштабні кібератаки: країна отримала доступ до кіберрезерву Союзу

Україна отримала доступ до Резерву кібербезпеки, що дозволить оперативно залучати провідних європейських експертів для захисту державних систем і критичної інфраструктури від масштабних кібератак.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Хакери

Хакери / © pixabay.com

Україна отримала офіційний доступ до Резерву кібербезпеки Європейського Союзу, що дозволить оперативно залучати провідних європейських фахівців для захисту державних систем і критичної інфраструктури у разі масштабних кібератак.

Про це у Telegram повідомив т. в. о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

За його словами, відтепер Україна зможе швидко отримувати допомогу експертів ЄС у локалізації кібератак, аналізі загроз, захисті даних та відновленні роботи важливих державних систем.

Борняков наголосив, що Україна щодня протистоїть російській агресії не лише на фронті, а й у кіберпросторі. Попри постійні атаки цифрові сервіси держави продовжують стабільно працювати, а країна зберігає стійкість.

У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, що доступ до кіберрезерву ЄС є важливим кроком для зміцнення цифрової безпеки країни та ще одним підтвердженням довіри з боку європейських партнерів.

Нагадаємо, всесвітню платформу для бронювання житла Booking.com зламали хакери — вони отримали доступ до імен, електронних адрес і не тільки. Користувачів закликають бути уважними до повідомлень, адже вони можуть бути частиною шахрайських схем.

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Дата публікації
Кількість переглядів
46
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