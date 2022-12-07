ЄС заборонить Facebook та Instagram збирати особисті дані користувачів для реклами

У Євросоюзі заборонять компанії Meta (соцмережі Facebook та Instagram) показувати рекламу на основі особистих даних.

Таке рішення ухвалила Європейська рада із захисту даних (EDPB), інформують Wall Street Journal та Reuters.

Відтепер Meta зможе розміщувати рекламу на основі особистих даних лише за згодою користувачів. EDPB, швидше за все, у разі порушення вимагатиме накладення штрафів.

Зазначимо, що головний офіс компанії Meta у Європі розташовані в Дубліні разом із Google, Apple і Twitter. Тому Ірландське агентство захисту даних є головним регулятором, яке відповідає за притягнення їх до відповідальності.

Справа проти компанії Meta в Ірландії була ініційована скаргою австрійського активіста Макса Шремса з питань конфіденційності 2018 року.

"Замість того, щоб мати опцію "так/ні" для персоналізованої реклами, вони просто перенесли пункт про згоду в положення та умови. Це не просто несправедливо, але й явно незаконно", – йдеться в повідомленні.

Активіст вимагав, щоб Meta дозволила користувачам мати версії всіх додатків, які не використовують особисті дані для реклами. Водночас, компанія все ще може використовувати неперсоналізовані дані для рекламних оголошень або вимагати дозволу на їх використання.

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Зазначимо, що Meta вже багато років дозволяє користувачам відмовлятися від персоналізації реклами на основі даних з інших веб-сайтів і додатків. Але не надала такої можливості для реклами на основі даних про активність користувачів на своїх платформах, наприклад, які відео переглядає користувач Instagram.

Цей бізнес, який коштує десятки мільярдів доларів на рік, передбачає показ користувачам цифрової реклами, націленої на основі цифрової активності цих користувачів у додатках і на веб-сайтах.

Якщо значна частина користувачів відмовиться від персоналізації, Facebook і Instagram отримають менше інформації, за допомогою якої можна створити аудиторію для реклами, яка приносить основну частину доходу компанії.

"Це неостаточне рішення, і поки що занадто рано говорити про наслідки", — сказав речник Meta.

Раніше повідомлялося, що на Apple подали до суду через збирання даних користувачів без дозволу.

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