Європа готує зонд для зустрічі з астероїдом, який пройде небезпечно близько до Землі

Зважаючи на унікальність події, до дослідження Апофіса готуються космічні агентства та приватні компанії.

Астероїд Апофіс, відкритий у 2004 році, має діаметр близько 340 метрів і здійснить історичний проліт поблизу Землі 13 квітня 2029 року. Він пройде на відстані 32 тисяч км, що менше за орбіти геостаціонарних супутників. Це рідкісне явище, яке, за оцінками вчених, відбувається раз на 5 000–10 000 років. Астероїд можна буде побачити неозброєним оком у Європі, Африці та деяких частинах Азії.

Про це повідомляє European Space Agency.

Зважаючи на унікальність події, до дослідження Апофіса готуються космічні агентства та приватні компанії. Торік Європейське космічне агентство (ESA) оголосило про запуск місії Ramses, мета якої — вивчити вплив гравітаційного зближення з Землею на структуру астероїда. Це допоможе розробити методи для оцінки потенційних загроз від космічних тіл і визначення способів їхнього відхилення від нашої планети.

Щоб прискорити розробку, ESA вирішила використати архітектуру зонда Hera, який зараз рухається до подвійного астероїда Дідим. Hera має на борту два мінісупутники (кубсати), які допомагатимуть у дослідженнях. Аналогічно, Ramses отримає двох попутників для детальнішого аналізу Апофіса.

Перший кубсат уже затверджений. Його створить компанія Tyvak, а серед обладнання будуть:

Аналізатор пилу, який досліджуватиме частки, що можуть викидатися з поверхні через зсуви та інші явища.

Низькочастотний радар, який дозволить вивчити внутрішню структуру астероїда.

Другий кубсат, за попередніми планами, може бути спускальним апаратом, що дозволить провести дослідження безпосередньо на поверхні Апофіса.

Попри значний прогрес, місія Ramses ще не отримала остаточного схвалення. Вирішальне засідання Ради міністрів ESA щодо її затвердження заплановане на листопад 2025 року.