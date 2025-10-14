Європа втрачає запилювачів: дикі медоносні бджоли вперше під загрозою зникнення

Бджоли / © Pixabay

Вперше в історії дикі медоносні бджоли офіційно класифіковані як вид, що перебуває під загрозою зникнення на території Європейського Союзу. Таке рішення ухвалене Міжнародним союзом охорони природи (МСОП) після оновлення Червоного списку — офіційної бази даних про стан збереження видів у світі.

Про це повідомило видання Sciencealert.

Попри те, що комерційне бджільництво в Європі активно розвивається, ситуація з дикими медоносними бджолами є протилежною. На відміну від бджіл, які живуть у вуликах під опікою бджолярів, дикі колонії мешкають у дуплах дерев, печерах чи інших природних укриттях. Їхні популяції формувалися мільйони років і тривалий час залишалися майже невивченими.

Ще у 2014 році диких медоносних бджіл у Червоному списку позначали як «недостатньо вивчених» через брак даних. Проте останніми роками європейські дослідники зібрали нову інформацію про їхній стан у різних країнах — від Ірландії та Великої Британії до Італії, Польщі, Франції, Німеччини й навіть Сербії.

У 2020 році для координації цих досліджень створили міжнародну ініціативу «Спостереження за медоносними бджолами» (Honey Bee Watch). До неї долучилися фахівці з різних країн, які спільно з МСОП вивчали, чи можуть дикі колонії існувати самостійно — без втручання людини.

Результати показали, що Європа має найнижчу щільність вільноживучих бджолиних колоній у світі. Науковці вказують на основні загрози: знищення природних лісів, поширення хвороб і паразитів, а також гібридизацію, спричинену контактами з бджолами з комерційних пасік. Усе це призводить до зменшення чисельності диких популяцій.

Водночас учені підкреслюють, що ці бджоли мають унікальне значення для довкілля. Вони природно адаптувалися до життя без людського втручання, стійкіші до хвороб і змін клімату, тому їхній генофонд є надзвичайно важливим для збереження виду загалом.

Новий статус диких медоносних бджіл у Червоній книзі ЄС — «під загрозою зникнення» — став офіційним визнанням їх як диких тварин, що потребують охорони. У ширшому пан’європейському масштабі вид досі позначено як «недостатньо вивчений», адже даних бракує для деяких регіонів — зокрема Балкан, Балтії, Скандинавії та Східної Європи.

Екологи наголошують: збереження диких медоносних бджіл є ключовим для майбутньої продовольчої безпеки, запилення рослин і стабільності природних екосистем континенту.

