Європі загрожує замерзання: вчені зробили сенсаційне дослідження

Європі загрожує замерзання / © facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Глибоке замерзання Європи, як у фільмі «Післязавтра», може бути набагато ближчим, ніж здається. Нове дослідження британських вчених показує, що ослаблення Гольфстриму — потужної океанічної течії, яка підтримує помірний клімат на континенті, — почалося ще 300 років тому.

Про це пише Т4.

Вчені з Університету Саутгемптона та Даремського університету з’ясували, що уповільнення Атлантичної меридіональної циркуляції (AMOC), частиною якої є Гольфстрим, почалося приблизно в 1720 році. Це сталося задовго до промислової революції та масового викиду парникових газів. Це відкриття свідчить, що кліматичні системи значно чутливіші, ніж вважалося раніше.

Щоб дійти таких висновків, дослідники проаналізували сталагміти з печери Лімінгтон на Бермудах. Ці мінеральні утворення зберігають хімічні сліди минулих кліматичних змін. Аналіз показав, що після 1720 року температура моря в цьому регіоні значно знизилася, тоді як уздовж східного узбережжя Північної Америки спостерігалося потепління. Це вказує на те, що Гольфстрим змістився на північ, що є ознакою ослаблення AMOC.

З огляду на прискорення кліматичних змін через людську діяльність, вчені припускають, що AMOC може знаходитися на межі повного колапсу. Якщо це станеться, ослаблення системи стане незворотним. Це може призвести до катастрофічного похолодання в Північній Європі, де температура може впасти на 15°C, що перевищить ефект будь-якого глобального потепління. Наслідки будуть руйнівними: екстремальні погодні умови, зміна режиму опадів і загроза продовольчій безпеці.

Ці результати дослідження показують, що навіть невеликі зміни в океанічних течіях можуть мати величезні регіональні наслідки, а кліматичні ризики, ймовірно, недооцінюються.

Нагадаємо, за останні роки людство дедалі частіше стикається з аномальними погодними явищами. Географи з Йоркського університету та Лондонської школи економіки запропонували сміливу ідею: клімат змінюється настільки швидко, що традиційне розуміння пір року вже не відповідає сучасній реальності.