Європу може накрити арктичний холод: що готує потужний Ель-Ніньйо

Зима (ілюстративне фото) / © pexels.com

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Ель-Ніньйо, який продовжує посилюватися у Тихому океані, взимку 2026–2027 років може вплинути на полярний вихор і збільшити ймовірність вторгнень холодного арктичного повітря. Наслідки можуть відчути як Північна Америка, так і частина Європи, однак точний сценарій поки спрогнозувати неможливо.

Про це йдеться у прогнозі Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), передає USA Today.

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За прогнозами, ймовірність того, що восени та взимку Ель-Ніньйо стане дуже сильним, перевищує 90%. Ба більше, для періоду жовтень–грудень науковці оцінюють у 69% імовірність того, що його потужність перевищить усі зафіксовані з 1950 року показники.

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Ель-Ніньйо виникає через незвичайне потепління води в екваторіальній частині Тихого океану. Воно змінює атмосферну циркуляцію і може впливати на погоду далеко за межами самого регіону.

До чого тут полярний вихор

Полярний вихор — це велика область холодного повітря високо в атмосфері над Арктикою, яка формується в холодну пору року.

Коли він сильний і стабільний, основна маса арктичного холоду залишається на півночі. Коли вихор слабшає або порушується, холодне повітря може проникати значно далі на південь.

Дослідження NOAA свідчать, що Ель-Ніньйо загалом здатний сприяти ослабленню полярного вихору, особливо наприкінці зими. Такі зміни можуть впливати на атмосферну циркуляцію над Європою та збільшувати ймовірність холодних вторгнень.

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Одним із можливих сценаріїв є так зване раптове стратосферне потепління — різке підвищення температури високо над Арктикою, яке може порушити полярний вихор. Наслідки таких подій іноді зберігаються протягом кількох тижнів і супроводжуються холоднішою погодою в окремих районах Європи та США.

Якою може бути зима в Європі

Для Європи вплив Ель-Ніньйо значно складніше передбачити, ніж для Північної Америки. Континент не перебуває під його прямим впливом, а зимова погода залежить також від стану полярного вихору, струменевої течії та циркуляції над Північною Атлантикою.

Тому сильний Ель-Ніньйо не означає автоматично сувору зиму в Європі. Ослаблення полярного вихору лише підвищує ймовірність окремих хвиль холоду, але не гарантує їх.

NOAA також наголошує, що навіть за надзвичайно потужного Ель-Ніньйо характерні для нього погодні наслідки стають імовірнішими, але залишаються далеко не гарантованими.

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Точніше оцінити сценарій зими 2026–2027 років метеорологи зможуть ближче до початку холодного сезону, коли стане зрозумілішим стан полярного вихору та атмосферної циркуляції над Атлантикою.

Нагадаємо, вчені дійшли висновку, що супер Ель-Ніньйо найближчим часом призведе до катастрофічних лісових пожеж та масштабних повеней у найменш підготовлених до цього країнах. Вони визначили 20 найбільш вразливих мегаполісів світу, яким загрожують смертельні погодні катаклізми.

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