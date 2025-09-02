ТСН у соціальних мережах

Європу можуть накрити мегаземлетруси та цунамі: що виявили вчені в Антлатичному океані

В Атлантичному океані виявили новий тектонічний розлом. Вчені застерігають: Європі загрожують землетруси і цунамі.

Цунамі

Цунамі / © Unsplash

Міжнародна команда вчених зафіксувала ознаки формування нової зони субдукції в Атлантичному океані неподалік Португалії.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature Geoscience.

Фахівці пояснюють: хоча Атлантичний океан вважався відносно стабільним у тектонічному плані, регіон Португалії неодноразово переживав руйнівні землетруси. Зокрема, вчені встановили, що протягом мільйонів років вода просочувалася в породи океанічного дна, поступово послаблюючи їх. Саме це, за результатами дослідження, могло спричинити початок утворення нового тектонічного розлому.

За оцінками авторів роботи, нова зона субдукції в перспективі може стати джерелом сильних землетрусів і цунамі. Крім того, такі процеси здатні суттєво вплинути на геологічну еволюцію планети, зокрема на зміну конфігурації континентів у майбутньому.

Нагадаємо, вчені знайшли гігантську екосистему всередині Землі, яка займає об’єм удвічі більший за океани планети.

Раніше ми писали, що вчені попереджають: глибокі тріщини в землі — нова геогідрологічна небезпека. Вони загрожують містам і мільйонам людей.

