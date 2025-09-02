- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 727
- Час на прочитання
- 1 хв
Європу можуть накрити мегаземлетруси та цунамі: що виявили вчені в Антлатичному океані
В Атлантичному океані виявили новий тектонічний розлом. Вчені застерігають: Європі загрожують землетруси і цунамі.
Міжнародна команда вчених зафіксувала ознаки формування нової зони субдукції в Атлантичному океані неподалік Португалії.
Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature Geoscience.
Фахівці пояснюють: хоча Атлантичний океан вважався відносно стабільним у тектонічному плані, регіон Португалії неодноразово переживав руйнівні землетруси. Зокрема, вчені встановили, що протягом мільйонів років вода просочувалася в породи океанічного дна, поступово послаблюючи їх. Саме це, за результатами дослідження, могло спричинити початок утворення нового тектонічного розлому.
За оцінками авторів роботи, нова зона субдукції в перспективі може стати джерелом сильних землетрусів і цунамі. Крім того, такі процеси здатні суттєво вплинути на геологічну еволюцію планети, зокрема на зміну конфігурації континентів у майбутньому.
Нагадаємо, вчені знайшли гігантську екосистему всередині Землі, яка займає об’єм удвічі більший за океани планети.
Раніше ми писали, що вчені попереджають: глибокі тріщини в землі — нова геогідрологічна небезпека. Вони загрожують містам і мільйонам людей.