Європу очікують арктичні зими: вчені дослідили загрозу танення Арктики

Арктика. / © Pexels

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Нове дослідження науковців із Гетеборзького університету та Інституту Альфреда Вегенера вказує на потенційно небезпечні наслідки танення льодовиків в Арктиці. Зокрема, йдеться про загрозу для Атлантичної меридіональної перекидної циркуляції (AMOC) — ключової системи течій, що забезпечує м’який клімат у Європі та на східному узбережжі США.

Про це пише Daily Mail.

Розтанула прісна вода, яка з роками накопичується в Північному Льодовитому океані, може послабити або навіть зупинити AMOC — “конвеєр”, що переносить теплу воду з тропіків до півночі. Такий сценарій може спричинити радикальні погодні зміни, включно з тривалими морозами у Європі та Північній Америці.

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Окрема увага дослідження приділена кругообігу Бофорта — потужній вітровій течії в Арктиці, яка утримує прісну воду в регіоні. Через стрімке танення льоду ця циркуляція слабшає, і вчені побоюються, що втрата кругообігу призведе до виходу надлишків прісної води в Північну Атлантику, що дестабілізує AMOC.

“Результати цього дослідження викликають у нас стурбованість тим, що скорочення морського льоду в цьому районі може призвести до переломного моменту, коли АМОК звалиться”, — заявила доктор Селін Хезе, старший викладач кліматології в Гетеборзькому університеті.

Її колега, доктор Меріл Атанас, пояснила: “Якби кругообіг Бофорта зник, ця прісна вода більше не накопичувалася б і не зберігалася в його центрі. Вона має бути розподілена в іншому місці і в кінцевому підсумку може досягти Північної Атлантики”.

Хоча дослідження не дає точного прогнозу термінів або масштабів наслідків, вчені попереджають: крах AMOC міг би зробити клімат Північної півкулі “невпізнанним”. Зокрема, професор Джонатан Бамбер з Університету Брістоля вважає, що тоді зими у Західній Європі стануть схожими на арктичні — з тривалими морозами та сильними штормами.

Професор Девід Торналлі з Лондона додає: як літні, так і молодші покоління будуть особливо чутливі до такого кліматичного сценарію.