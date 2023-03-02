"Їх буде більше": на острові Пасхи знайшли нового камʼяного ідола (відео) 

На острові Пасхи, на дні висохлого вулканічного озера, виявили нового камʼяного ідола моаї.

Про це пише Live Science.

Озеро Рано Рараку, в якому виявили знахідку, висохло зовсім нещодавно. У кратері була прісна вода, однак через кліматичні зміни та інші фактори, зокрема, через діяльність людини, вона зникла. 2018 року води в озері майже не було.

Як статуя опинилася на дні озера, ніхто не знає, але науковці припускають, це не останній ідол, який лежить на дні кратера.

"Ми думали, що знаємо всі моаї, але потім з'являється новий. Їх, ймовірно, буде більше", – поділився археолог з Університету Аризони Террі Хант.

Довідка:

На острові Пасхи розташовані близько тисячі всесвітньо відомих гігантських камʼяних статуй та різьблених фігурок, найбільша з яких важить 74 тонни та досягає 10 метрів заввишки. Фігури вирізали корінні мешканці Рапа-Нуї десь між 1400 і 1650 роками. Вони розташовані так, щоб утворити кільце навколо острова.

Тривалий час ідоли були загадкою для науковців – учені розмірковували над тим, навіщо вони були створені та яким є їхнє символічне значення. Яких висновків вони дійшли - читайте за посиланням.

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