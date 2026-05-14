Їх усього 30 у світі: у Данії знайшли містичні монети-обереги часів вікінгів

Монети «Агнець Божий» мали захищати власника від вікінгів / Джерело: Національний музей Данії

Реклама

На півострові Ютландія в Данії за допомогою металошукачів знайшли дві унікальні срібні монети, відомі як Agnus Dei («Агнець Божий»). За інформацією Національного музею Данії, ці гроші були випущені в Англії у 1009 році і несли потужний сакральний зміст — вони мали стати божественним захистом для християн від язичницьких загарбників-вікінгів.

Про дивовижну знахідку пише Popular Science.

Король «Безпорадна Рада» та відчайдушні молитви

Історія цих монет нерозривно пов’язана з правлінням англійського короля Етельреда II, відомого як «Нерозумний» або «Неготовий». Цікаво, що це прізвисько виникло у ХІІ столітті внаслідок гри слів. Ім’я Етельред означало «благородна рада», а додавши до нього давньоанглійське слово «unræd» (погана рада), піддані отримали саркастичне прізвисько для монарха, який виявився абсолютно не здатним захистити країну від вікінгів.

Реклама

Коли чергові хвилі скандинавських нападів захлеснули Англію, зневірений Етельред II наказав народу дотримуватися суворого посту і каятися. Одночасно він ініціював випуск нових монет з яскраво вираженою християнською символікою, сподіваючись на вищі сили.

Агнець і Голуб замість портрета монарха

Дизайн монет Agnus Dei кардинально відрізнявся від традиційних англійських грошей того часу, де на аверсі завжди карбували профіль короля.

На нових монетах зобразили «Агнця Божого», пронизаного хрестом, що символізувало розп’яття Ісуса Христа. Під фігурою ягняти розмістили табличку з грецькими літерами альфа і омега — символом Бога як початку і кінця всього сущого. На реверсі був зображений голуб, що злітає вгору, уособлюючи Святий Дух.

Чи спрацював срібний оберіг

Попри палкі молитви та божественні символи, монети не допомогли захистити Англію. Набіги вікінгів тривали, і скандинави активно забирали ці самі християнські обереги як данину. Цікаво, що язичники не переплавляли їх одразу, а часто використовували як екзотичні прикраси.

Реклама

«Найбільше мене захоплює те, як з такої маленької монети можна розгорнути цілу історію про англійських королів і християнство в Англії, яка тягне ниточки до датських королів-вікінгів, датської монетної системи і навіть до створення датської держави. Уявіть тільки, як багато історії містить така маленька монета!» — підкреслила Гітте Тарнов Інгвардсон, археологиня з Національного музею Данії.

Нагадаємо, у Чехії під час підготовчих робіт до будівництва автомагістралі археологи натрапили на унікальне давнє поселення, в якому виявили сотні цінних знахідок — від золотих і срібних монет до прикрас і кераміки. Вік скарбів оцінюють приблизно у 2200 років.

Новини партнерів