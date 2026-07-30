Їх збудували задовго до Гізи: знайдені 5000-річні гробниці розкрили головний секрет пірамід

Археологи знайшли гробниці з унікальною архітектурою / © pixabay.com/TheDigitalArtist

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У районі Джабаль-ат-Тайр дослідники знайшли дві гробниці зі стінами, які розширюються біля основи і звужуються догори. Такий дизайн значно підвищував стабільність споруд і випередив появу пірамід Хеопса, Хефрена та Мікеріна.

Про це пише Express.

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Експерименти перших будівельників

Окрім особливої форми стін, вчені знайшли докази використання складних методів обробки каменю та масивні дерев’яні опори, вбудовані по всій довжині гробниць. На кам’яних блоках також збереглися сліди окислення, які могли утворитися під час масштабного різання та підготовки будівельних матеріалів.

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Ці безпрецедентні знахідки дають рідкісне уявлення про тривалі архітектурні експерименти, які передували появі великих кам’яних монументів. Завдяки цим раннім спробам стародавні інженери навчилися перетворювати звичайні місця поховань на грандіозні пам’ятники, розраховані на тисячоліття.

Відкриття здатне повністю змінити розуміння давньоєгипетської архітектури, оскільки воно доводить, що передові інженерні методи виникли набагато раніше, ніж вважалося досі. Знайдена південніше друга гробниця збереглася у значно кращому стані, що дозволило детально вивчити її оригінальний дизайн.

Зв’язок із могутнім фараоном

Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Хішам Ель-Лейті розповів, що аналіз виявив разючу схожість між новими структурами та усипальницею короля Дена. Цей фараон був потужним правителем першої династії, яка почала керувати об’єднаним Єгиптом близько 3100 року до нашої ери.

«Перша гробниця є винятковим відкриттям з унікальним дизайном, тоді як друга має схоже планування і залишається надзвичайно добре збереженою», — підкреслив посадовець.

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Загадкові додинастичні поховання

Міністр туризму та старожитностей Єгипту Шеріф Фатхі зазначив, що ці монументальні споруди обов’язково допоможуть експертам краще зрозуміти еволюцію похоронної архітектури. Окрім гробниць правителів, на цій же території археологи розкопали частину стародавнього цвинтаря, який датується додинастичними часами.

Дослідники знайшли рештки кількох людей, які були поховані у скрученому положенні та ретельно загорнуті у плетені циновки з рослин. Поруч із тілами лежала характерна чорна кераміка, що належить до доісторичних культурних фаз Накада 2 та Накада 3.

Ці історичні періоди існували ще до того, як країна була остаточно об’єднана під владою своїх найперших могутніх фараонів. Завдяки такому різноманіттю знахідок стало зрозуміло, що Джабаль-ат-Тайр залишався надзвичайно важливим місцем для поховань протягом багатьох різних епох.

На додаток до найдавніших артефактів, вчені розкопали індивідуальні та масові поховання пізнішого періоду, де останки були поміщені в дерев’яні труни. Хоча дерево зазнало значного гниття, окремі два фрагменти саркофагів усе ж змогли пережити тисячоліття і зберегтися до наших днів.

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Нагадаємо, гігантська підземна піраміда, захована під схилом пагорба в Індонезії, виявилась набагато старшою за Стоунхендж чи піраміди Гізи і може скласти конкуренцію найдавнішим мегалітичним спорудам, коли-небудь збудованим руками людини.

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