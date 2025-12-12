Їх з’їдають свої ж: шокувальні факти про 5 тварин, для яких канібалізм є нормою

Шимпанзе / © Freepik

Канібалізм серед тварин трапляється частіше, ніж здається. Частина тварин може знищувати або поїдати представників власного виду, керуючись інстинктами виживання.

Про це повідомило видання Times of India.

Такі форми канібалізму трапляються у різних середовищах — від саван і океанів до пустель і тропічних лісів. Ось п’ять видів, у яких науковці спостерігали подібну поведінку.

У лев’ячих прайдах самці, які захоплюють владу, часто вбивають дитинчат попереднього ватажка. Інколи їх навіть з’їдають. Так вони усувають гени конкурента і змушують самок швидше повернутися до репродуктивного циклу. Самки намагаються захищати малят, однак не завжди успішно.

Серед хом’яків канібалізм найчастіше пов’язаний зі стресом або браком ресурсів. Самка може з’їсти новонароджених дитинчат, якщо відчуває нестачу їжі, вітамінів або загрозу для гнізда. Це дозволяє зберегти енергію та підвищити шанси на здорове потомство в майбутньому.

У піщаних тигрових акул канібалізм починається ще до народження. В утробі матері найсильніші ембріони поїдають слабших. У результаті виживає лише по одному дитинчаті з кожної матки — вже добре розвиненому й готовому до самостійного полювання. Це явище відоме як внутрішньоутробний канібалізм.

Скорпіони демонструють іншу крайність — самопожертву. У періоди дефіциту їжі самка дозволяє новонародженим дитинчатам з’їсти її. Перед цим вона тижнями носить їх на спині, майже не харчуючись. Таке «останнє годування» підвищує шанси молоді вижити в суворих умовах пустелі.

У шимпанзе зафіксовані поодинокі випадки, коли самці вбивають і поїдають дитинчат, у батьківстві яких сумніваються. Найчастіше це відбувається під час боротьби за владу в групі. Подібна поведінка пришвидшує відновлення фертильності самок і дає змогу домінантним самцям передати власні гени.

