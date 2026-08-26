Їли як завжди, але худнули: вчені випробували незвичайний спосіб спалювання жиру

Вчені випробували новий підхід до схуднення / © Pixabay

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Експериментальна сполука допомогла мишам з ожирінням втратити значну частину ваги без зменшення кількості їжі. Дослідники з’ясували, що речовина впливає на використання енергії організмом і сприяє спалюванню жиру, водночас м’язова маса тварин значною мірою зберігалася.

Про це повідомило видання Science Alert.

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Йдеться про сполуку 5-тетрадецилокси-2-фуроєву кислоту (TOFA). Для експерименту самців мишей спочатку годували їжею з високим вмістом жирів, щоб у них розвинулося ожиріння. Після цього тваринам двічі на день перорально давали TOFA.

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За чотири тижні миші втратили в середньому 18% маси тіла. Водночас вони не почали менше їсти або більше рухатися, а температура їхнього тіла не підвищилася. Натомість загальні витрати енергії зросли на величину до 18%.

Основна частина втраченої ваги припадала на жирові запаси, тоді як м’язова та інша нежирова тканина переважно зберігалася. За словами старшого автора роботи Андерса Няара, TOFA не захищає м’язи безпосередньо. Імовірно, збереженню м’язової маси сприяло те, що тварини продовжували нормально харчуватися.

Дослідники встановили, що сполука одночасно пригнічувала утворення нового жиру та сприяла його поглинанню клітинами й використанню як джерела енергії. Водночас науковці поки не з’ясували, які саме клітинні механізми забезпечують настільки значне збільшення енерговитрат.

Лікування також вплинуло на низку показників метаболізму. У мишей знизилися рівні глюкози та інсуліну в крові, покращилася реакція організму на глюкозу, а кількість жиру в крові та печінці скоротилася. В інших експериментах дослідники також зафіксували зменшення ознак жирової хвороби печінки.

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Окремо вчені випробували невеликі дози TOFA разом із семаглутидом і тирзепатидом. Такі комбінації забезпечували більшу втрату ваги та покращення метаболічних показників, ніж кожен із препаратів окремо. Дослідники пояснюють це різними механізмами: препарати на основі GLP-1 переважно скорочують споживання їжі, тоді як TOFA збільшувала витрати енергії.

Однак говорити про новий препарат для схуднення людей поки зарано. TOFA ніколи не випробовували на людях, її найнижча ефективна доза невідома, а необхідних досліджень безпеки ще не проводили. Крім того, експерименти на живих тваринах виконували лише на самцях мишей.

Наступним етапом мають стати дослідження ефективності й токсичності на щурах та більших тваринах. Лише після доклінічних випробувань можна буде розглядати можливість досліджень TOFA за участю людей.

«Наразі TOFA не є новим методом схуднення. Але результати дослідження вказують на цікаву ідею: можливо, можна допомогти організму втрачати жир не лише шляхом зменшення споживання їжі, але й шляхом зміни способу використання отриманої енергії», — йдеться в статті.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що популярний метод інтервального голодування справді допомагає скинути зайву вагу, проте лікарі попереджають, що для певних категорій людей такі обмеження в їжі можуть бути вкрай небезпечними.

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