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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Їли носорога перед смертю: вчені знайшли мумії вовченят з льодовикового періоду (фото)

Пара мумій, що вчені виявили у районі Тумат у Сибіру, ​​довго вважалися древніми собаками, але генетичний аналіз показав: це були дитинчата вовків, які вимерли.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Їли носорога перед смертю: вчені знайшли мумії вовченят з льодовикового періоду (фото)

Цуценята виявилися вовченятами з льодовикового періоду / © pixabay.com

Так звані цуценята виявилися вовченятами з льодовикового періоду. Ба більше, знайдені у вічній мерзлоті муміфіковані останки тварин — це сестри-вовчиці, які їли шерстистого носорога перед смертю 14 тис. років тому.

Про це йдеться у повідомленні LiveScience із посиланням на публікацію Quaternary Research.

Пара вовчиць, яких археологи знайшли у вічній мерзлоті Сибіру, виявилися сестрами, які загинули невдовзі після того, як поїли.

«Хоча багатьох розчарує той факт, що ці тварини майже напевно були вовками, а не ранніми домашніми собаками, вони допомогли нам наблизитися до розуміння того, яким було середовище, коли жили ці тварини і наскільки вони схожі на сучасних вовків», — розповіла британська археологиня з Йоркського університету Анна Катріне Рунге.

Рунге очолила міжнародну команду, яка вивчала ДНК та кістки цуценят.

Що виявили вчені під час дослідження муміфікованих вовченят

Дослідження, опубліковане 12 червня в журналі Quaternary Research, показало, що мумії належать сестрам-вовчицям, які загинули приблизно 14 100–15 000 років тому.

Пара мумій з коричневою шерстю, що вчені виявили у районі Тумат у Сибіру фото University of York

Пара мумій з коричневою шерстю, що вчені виявили у районі Тумат у Сибіру фото University of York

Мумії було знайдено у 2011 та 2015 роках недалеко від селища Тумат у Якутії. Поруч також виявили кістки мамонтів зі слідами різання та обвуглювання, що вказувало на можливу присутність давньої людини. У шлунку одного з щенят було знайдено тіло шерстистого носорога, що породило припущення, що тварини могли харчуватися залишками після людської трапези.

Хоча собаки та вовки близькі родичі, їх шляхи розійшлися приблизно 20 000-40 000 років тому. Одомашнення вовків відбулося близько 15 000 років тому. Донедавна вважалося, що «цуценята» з Тумату могли бути одними з найдавніших домашніх собак. Проте вже в 2019 році ДНК-аналіз показав, що вони належали гілки вовків, що вимерла, не пов’язана з сучасними собаками.

Що їли вовченята перед смертю

У новому дослідженні вчені вивчили також вміст шлунка щенят і хімічний склад кісток, зубів і тканин. Виявилося, що вовченятам було лише декілька місяців, але вони вже харчувалися твердою їжею — м’ясом шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis) і дрібного птаха — трясогузки. Мамонта в раціоні не було, що може говорити, що люди їх не годували. Однак дослідники також виявили, що дитинчата все ще вигодовувалися молоком матері.

«Це дивно — знайти двох сестер з тієї епохи в такому доброму стані, але ще дивніше, що ми тепер знаємо навіть їх останній прийом їжі», — сказала Рунґе.

Тим не менше, вчені підкреслюють, що немає доказів, що цуценята отримували їжу від людини або харчувалися залишками її полювання. Вони, мабуть, ділили цю територію з людьми, але з ними безпосередньо пов’язані.

Причина їхньої загибелі також залишається загадкою. Так як на їхніх тілах не було пошкоджень, можливо, вони загинули внаслідок обвалення лігва, в якому перебували.

«Сьогодні в послідах вовків зазвичай більше двох дитинчат, тож можливо, у цих вовченят були брати або сестри, яким вдалося врятуватися, — зазначив співавтор дослідження Натаніель Вейлз, фахівець із давньої ДНК із Йоркського університету. — Можливо, інші щенята все ще приховані у льодах», — додала вона.

Додаткові дослідження останків можуть дати нове розуміння еволюції стародавніх вовків.

Нагадаємо, вчені також знайшли скелет невідомого донині хижака — динозавра, якого назвали принцем драконів.

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