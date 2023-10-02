Їй 6000 років: знайдено найстарішу в Європі пару взуття (фото)

В Іспанії знайшли найстарішу пару взуття в Європі.

Про це пише Independent.

Плетеним із трави сандалям може бути 6000 років.

Знахідка у Куева-де-лос-Мурсьєлагос, або Печері кажанів, в Андалусії шокувало дослідників. Розкопки печери розпочалися ще у 19 столітті. Там виявили галерею, в якій зберігалися частково муміфіковані трупи, зуби дикого кабана та унікальна золота корона. Близько 76 з артефактів, що збереглися, зараз проаналізовані вченими в Іспанії.

"Об'єкти являють собою найстаріший набір матеріалів з рослинних волокон у Південній Європі, що найбільше зберігся на сьогодні", - сказала співавторка дослідження Марія Ерреро Отал. "Задокументована технологічна різноманітність та обробка сировини наголошують на майстерності доісторичних спільнот".

Згідно зі звітом, набір сандалів епохи неоліту є "найранішим і найширшим набором доісторичного взуття як на Піренейському півострові, так і в Європі".

Найстаріша пара взуття у Європі / Фото: University of Alcala

Вчені кажуть, що вони добре збереглися завдяки низькому рівню вологості у печерах.

1831 року вперше до печери потрапив власник навколишніх земель, який збирав велику кількість посліду кажанів для добрива. Притулок також використовувався для утримання кіз, доки виявлення жили галеніту не призвело до її експлуатації гірничодобувною компанією 1857 року.

Через десять років після відкриття та подальшого пограбування печеру відвідав археолог Мануель де Гонгора-і-Мартінес, який зібрав свідчення гірників щодо артефактів, зібрав археологічні знахідки та опублікував звіти про них.

Швидкий прогрес у методах датування зробив ці предмети більш ніж на 2000 років старішими, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, раніше на півдні Єгипту виявили запечатані глеки з вином, якому 5 тисяч років. Археологи виявили посудини в гробниці першої жінки-фараона Мернейт.

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