Її шукали майже століття: вчені могли вперше зафіксувати темну матерію

Реклама

Вчені зафіксували незвичайну взаємодію частинок, яка потенційно може бути першою ознакою темної матерії. Водночас дослідники наголошують: наразі даних недостатньо, щоб говорити про відкриття.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Реклама

Міжнародна команда з 250 науковців та інженерів із 39 установ у шести країнах проаналізувала результати експерименту LUX-ZEPLIN (LZ) — одного з найчутливіших детекторів темної матерії у світі.

Реклама

Установка розташована приблизно за милю під землею у Південній Дакоті та містить 10 тонн надчистого рідкого ксенону. Така глибина допомагає захистити детектор від космічних променів, а додаткове обладнання дає змогу відсіювати сигнали, спричинені звичайною матерією.

Принцип роботи LZ полягає у пошуку надзвичайно слабких спалахів світла, які можуть виникнути, якщо частинка темної матерії зіткнеться з атомом ксенону.

Після двох років аналізу даних дослідники виявили одну взаємодію частинок, яка відрізнялася від очікуваних фонових процесів. Одне з можливих пояснень — зіткнення зі слабо взаємодіючою масивною частинкою (WIMP), яку вважають одним із кандидатів на роль темної матерії.

Утім, науковці закликають не поспішати з висновками. Статистична значущість результату становить 2,6 сигма, тоді як для оголошення про відкриття у фізиці зазвичай необхідний рівень у п’ять сигм.

Реклама

Професор Університету Брауна Рік Гейтскелл зазначив, що незвичайну подію зафіксували саме в тій області даних, де дослідники очікують побачити прояви темної матерії, а рівень сторонніх фонових сигналів є дуже низьким. Однак через те, що йдеться лише про одну подію, команда не стверджує, що темну матерію вже вдалося виявити.

Дослідники перевірили можливі пояснення, пов’язані зі звичайною матерією, проте очевидної причини сигналу поки не знайшли. Результати представили на конференції з астрофізики елементарних частинок TeV 2026 року в Японії та подали до наукового журналу для публікації.

Темна матерія залишається однією з головних загадок сучасної фізики. За оцінками науковців, на неї припадає близько 85% усієї матерії у Всесвіті, однак вона не випромінює, не відбиває та не поглинає світло.

Нагадаємо, раніше астрономи з італійського Національного інституту астрофізики виявили незвичайну екзопланету HD 176071 b. За оцінками дослідників, вона може приблизно на 50% складатися з води, однак надто близька орбіта навколо своєї зорі ставить її майбутнє під загрозу.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів