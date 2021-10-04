Ймовірна причина збою у Facebook та Instagram: Мережа не бачить їхні сторінки

Ймовірна причина збою у Facebook та Instagram: Мережа не бачить їхні сторінки

Проблема могла виникнути через неполадки в роботі системи доменних імен (DNS).

Причиною масштабного збою у роботі соціальних мереж Facebook, Instagram і месенджера WhatsApp, що спостерігається орієнтовно з 19:00 понеділка, 4 жовтня, могла стати проблема в роботі системи доменних імен (DNS), яка дозволяє користувачам знаходити сторінки соцмереж в інтернеті.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Таке припущення журналісти зробили через повідомлення про помилку, яке виникає на веб-сторінці Facebook Inc.

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Експерти з кібербезпеки у коментарі вважають малоймовірним, що злом соцмережі відбувся зовні, але не виключають “саботаж з боку інсайдера”. За їхніми словами, збій стався за внутрішньою помилкою, яка могла виникнути після масової атаки за типом "відмова в обслуговуванні". Але фахівці відзначають, що така операція потребує координації між могутніми злочинними угрупованнями або дуже інноваційної техніки.

Журналіст Independent Брайан Кребс на своїй сторінці в Twitter заявив, що записи DNS були видалені сьогодні вранці з таблиць глобальної маршрутизації.

"Підтверджено: записи DNS, які повідомляють системам, як знайти Facebook.com або Instagram.com сьогодні вранці були видалені з глобальних таблиць маршрутизації" – сказано в його повідомленні.

Нагадаємо, через падіння акцій Facebook, викликаних глобальним збоєм у роботі соцмережі, Марк Цукерберг збіднів на 6 мільярдів 600 мільйонів доларів.

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