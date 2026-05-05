Його не видно і не чути: де розташований найбільший водоспад Землі

Водоспад / © Associated Press

Найбільший водоспад Землі розташований не на суші, а в океані — між Ісландією та Гренландією. Йдеться про катаракту Данської протоки, підводний потік, який опускається на глибину понад дві милі та простягається приблизно на 3,5 км.

Про це повідомило видання Earth.com.

На відміну від відомих наземних водоспадів, це явище неможливо побачити чи почути. Воно відбувається під товщею води: без гуркоту, бризок і туману. Судна, що проходять над цією ділянкою, не фіксують жодних зовнішніх ознак потужного потоку.

Механізм утворення підводного водоспаду відрізняється від класичного. Якщо на суші вода падає через різкий перепад рельєфу, то в океані ключову роль відіграє різниця щільності. Холодніша й солоніша вода з північних морів опускається під тепліші та легші маси Атлантики, рухаючись уздовж морського дна.

Цей потік прискорюється, досягаючи підводного хребта, який створює ефект «обриву», через який вода стрімко спускається вниз. У результаті формується найбільший водоспад на планеті.

Катаракта Датської протоки / © NOAA

Вчені підтвердили існування катаракти Датської протоки кілька десятиліть тому. Для цього вони аналізували профілі температури та солоності води. Дані показали щільний потік води, який рухається з Північного моря до Атлантичного басейну.

За оцінками, щосекунди через цей підводний водоспад проходить понад 3,2 мільйона кубічних метрів води. Такий обсяг перевищує стік річки Амазонки в океан. Потік є частиною Атлантичної меридіональної циркуляції — глобальної системи течій, що транспортує тепло, кисень і поживні речовини по всій планеті.

Формування цієї структури пов’язують із льодовиковим періодом, який тривав приблизно від 17 500 до 11 500 років тому. Тоді льодовики сформували підводні траншеї та хребти, що нині визначають напрямок руху води. Згодом ці структури закріпилися завдяки вулканічній активності та океанічним течіям.

Дослідники наголошують, що зміни клімату можуть впливати на цей процес. Зміна температури та солоності води здатна уповільнювати або пришвидшувати потік, що може позначитися на кліматичних умовах у різних регіонах, зокрема в Європі.

Попри масштаб явища, повністю зафіксувати його досі не вдалося. Вчені використовують автономні підводні апарати, датчики та супутникові спостереження, щоб відстежувати зміни та краще зрозуміти динаміку потоку.

Катаракта Данської протоки має важливе значення для кліматичної системи Землі. Вона сприяє переміщенню холодних вод на південь, що дозволяє теплішим течіям, зокрема Гольфстріму, рухатися на північ.

