Його потопили двічі, а знайшли лише через 80 років: таємниця корабля на дні Атлантики

Через 80 років знайшли корабель, який потопив підводний човен нацистів / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Біля узбережжя американського штату Мен дайвери виявили уламки торговельного судна SS Cornwallis, яке затонуло під час Другої світової війни. Корабель понад 80 років пролежав на дні Атлантичного океану після атаки німецького підводного човна, пов’язаного зі шпигунською операцією нацистів.

Про це повідомляє видання Gizmodo.

Реклама

Затонулий корабель знайшла команда дайверів-волонтерів Nomad Exploration Team, яка витратила на пошуки сім років. Уламки виявили 11 липня 2026 року на глибині приблизно 122 метри поблизу острова Маунт-Дезерт-Рок, розташованого за 40 кілометрів від материка.

Реклама

SS Cornwallis був торговельним пароплавом завдовжки близько 120 метрів. У вересні 1942 року його вже торпедували поблизу Барбадосу, однак судно вдалося підняти та відремонтувати. Згодом корабель знову вирушив у рейс, перевозячи цукор і патоку.

Остаточно пароплав затонув 3 грудня 1944 року після торпедної атаки німецького підводного човна U-1230. За даними дослідників, судно пішло на дно менш ніж за десять хвилин. З 48 людей, які перебували на борту, врятувалися лише п’ятеро.

Цікаво, що за кілька днів до знищення Cornwallis той самий підводний човен таємно висадив на американському узбережжі двох нацистських шпигунів. Вони брали участь в операції «Ельстер», метою якої було збирання розвідувальних даних про військові верфі та промислове виробництво США.

Пошуки корабля ускладнювали значна глибина, крижана вода та потужні підводні течії. Від 2019 року дослідники здійснили п’ять експедицій та обстежили сонаром близько 129 квадратних кілометрів морського дна. Після виявлення уламків їх порівняли з кресленнями судна, щоб підтвердити знахідку.

Реклама

Дайвери сподіваються, що встановлення місця загибелі Cornwallis допоможе зберегти пам’ять про 43 загиблих. Надалі команда планує повернутися до затонулого корабля та продовжити дослідження за допомогою дистанційно керованого підводного апарата.

Нагадаємо, в останках чоловіка, який понад півтори тисячі років тому прибув на територію сучасної Німеччини, виявили рідкісну генетичну лінію бактерії Mycobacterium leprae, яка викликає проказу.

Новини партнерів

Новини партнерів