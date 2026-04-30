Його шукали понад століття: біля Британії знайшли уламки військового корабля

Британські водолази виявили біля узбережжя Корнуолла уламки американського військового корабля часів Першої світової війни USCGC Tampa. Судно вважалося зниклим після того, як 1918 року його торпедував німецький підводний човен.

Про це пише Daily Mail.

Корабель знайшла команда дайверів Gasperados приблизно за 50 миль від узбережжя Ньюквея. На борту Tampa загинула 131 людина — військові ВМС і Берегової охорони США, а також британські цивільні.

За словами 54-річного дайвера Домініка Робінсона, команда шукала судно останні три роки. Водолази використовували дані Гідрографічного управління Великої Британії про морське дно, а також аналізували німецькі документи про підводний човен, який потопив корабель.

Останнє занурення, 26 квітня, мало стати фінальною спробою пошуків. Саме тоді дайвери й натрапили на уламки.

«Ми вже думали, що обшукали всі можливі місця й збиралися здатися. А потім дісталися туди й знайшли його», — розповів Робінсон.

Він пояснив, що за понад століття під водою корабель сильно пошкодили шторми та корозія. Однак команда змогла ідентифікувати характерні елементи: якорі, двигун, залишки озброєння, боєприпаси та ілюмінатори. Також водолази знайшли посуд із написом «Нью-Джерсі», що вказувало на американське походження судна.

Під час Першої світової Tampa супроводжувала конвої між Гібралтаром і південним узбережжям Англії, захищаючи їх від німецьких субмарин. 26 вересня 1918 року корабель відокремився від конвою, після чого пролунав потужний вибух. Через туман точне місце загибелі судна тоді встановити не вдалося.

Робінсон зазначив, що пошуки були складними й небезпечними. Команда занурювалася на глибину до 100 метрів: близько 20 хвилин водолази працювали на дні, а потім ще приблизно дві з половиною години проходили декомпресію під час підйому.

Зібрані фото та відео передали Береговій охороні США. За словами дайвера, американська сторона після аналізу матеріалів упевнена, що знайдені уламки належать саме USCGC Tampa.

