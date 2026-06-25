Йому 80 тисяч років: який вигляд має один з найбільших і найстаріших живих організмів на Землі

Гай осики пандо в Національному лісі Фішлейк у штаті Юта виявився єдиним організмом / © wikimedia.org

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У березні 2026 року команда американських генетиків під час масштабного дослідження в Національному лісі Фішлейк в американському штаті Юта розкрила секрети Пандо — величезного лісу, який насправді є єдиним суперорганізмом. Науковці проаналізували ДНК цього унікального скупчення осик, щоб визначити точний вік і зрозуміти механізми виживання гігантського дерева-клона.

Про дивовижні результати масштабного дослідження найстарішого живого організму пише IFLScience.

Генетична загадка і довголіття

Пандо, чия назва з латини перекладається як «я поширююся», охоплює площу понад 42 гектари і складається з 47 тисяч генетично ідентичних стовбурів. Це гігантське дерево розмножується винятково безстатевим шляхом завдяки наявності трьох копій кожної хромосоми. Дослідники вважають, що саме така генетична особливість забезпечує рослині більші клітини, кращу фізичну форму та неймовірну витривалість.

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«Мене трохи шокує, що до Пандо досі не було великого генетичного інтересу, враховуючи, наскільки він крутий», — зізнався співавтор дослідження, еволюційний біолог Вільям Реткліфф.

Мозаїка мутацій та оцінка віку

Команда зібрала зразки коренів, кори та листя з різних частин лісу, виявивши близько чотирьох тисяч унікальних генетичних варіацій. На подив учених, стовбури, розташовані близько один до одного, не мали суттєво більшої генетичної подібності. Замість очікуваних кластерних скупчень мутацій, суперорганізм виявився добре перемішаним «котлом» генетичної інформації.

«Ви очікували б, що просторово близькі дерева також будуть ближчими генетично, але ми виявили набагато слабший сигнал, ніж передбачали», — розповіла генетикиня Розенн Піно.

Завдяки зібраним даним та розробці теоретичної еволюційної моделі вчені змогли розрахувати приблизний вік Пандо. Згідно з результатами, це осикове скупчення живе на планеті від 16 до 80 тисяч років. За словами фахівців, така неймовірна тривалість життя змушує навіть історію Римської імперії здаватися зовсім недавньою подією.

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Нагадаємо, вчені рятують унікальне дерево, яке буквально падає зі скелі. Останній дикий екземпляр цієї рослини, яка є генетичним родичем звичайної кульбаби, дивом зберігся на острові Робінзона Крузо.

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