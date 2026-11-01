З Binance викрали понад 6 мільярдів доларів: ФБР встановило, хто стоїть за атакою

Binance / © Getty Images

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Федеральне бюро розслідувань США встановило, що Північна Корея відповідальна за викрадення віртуальних активів на суму понад 6 млрд доларів із криптовалютної біржі Binance. Атака сталася приблизно 29 жовтня 2026 року.

Про це йдеться в повідомленні ФБР, оприлюдненому 31 жовтня.

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У бюро цю діяльність північнокорейських хакерів позначають назвою TraderTraitor. Разом із Секретною службою США та кримінально-слідчим підрозділом Податкової служби США слідчі зафіксували, що зловмисники конвертують викрадені активи переважно в криптовалюту Ethereum.

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Правоохоронці очікують, що надалі хакери використовуватимуть для відмивання коштів сервіси децентралізованих фінансів (DeFi) та платформи миттєвого обміну криптовалют.

ФБР закликало криптовалютні сервіси, операторів блокчейн-вузлів та інші компанії блокувати транзакції, пов’язані з адресами зловмисників. Перелік цих адрес оприлюднили на сайті бюро.

Нагадаємо, 30 жовтня Reuters повідомило про викрадення з Binance близько 6,3 млрд доларів, назвавши його найбільшою крадіжкою криптовалюти у світі. Після атаки біржа призупинила виведення коштів і заявила, що покриє втрати.

Нагадаємо, модель штучного інтелекту Gemini від Google у травні 2026 року під час перевірки кібербезпеки отримала доступ до захищених систем трьох реальних компаній. Це сталов першим відомим випадком, коли ШІ Google самостійно здійснив подібне втручання за межами тестового середовища.

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