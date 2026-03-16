З глибокого космосу на Землю надійшов загадковий "мегалазерний" сигнал: що це було
Науковці зафіксували потужний радіосигнал із галактики, що розташована за понад 8 мільярдів світлових років від Землі. Вчені фактично спостерігають "радіоеквівалент лазера на іншому кінці Всесвіту".
Астрономи зафіксували загадковий сигнал із далекої галактики, що розташована на відстані понад 8 мільярдів світлових років від Землі. Його описують як потужний «мегалазерний» радіопромінь.
Про це повідомляють науковці, які проаналізували дані радіотелескопа MeerKAT у Південній Африці, що складається з 64 антен, передає Daily Mail.
За словами дослідників, сигнал є найвіддаленішим з коли-небудь зафіксованих гідроксильних мегамазерів — природних джерел потужного радіовипромінювання у космосі.
Гідроксильний мегамазер виникає, коли галактики, багаті на газ, зіштовхуються. Під час такого зіткнення молекули гідроксилу взаємодіють між собою та випромінюють сильні радіохвилі.
Таке випромінювання поводиться подібно до лазера, але замість видимого світла створює радіосигнали, які можна виявити за допомогою радіотелескопів.
Об’єкт, з якого надійшов сигнал, дістав назву HATLAS J142935.3–002836. Через величезну відстань астрономи бачать його таким, яким він був понад 8 мільярдів років тому, коли Всесвіт мав менше половини свого сучасного віку.
Дослідники припускають, що джерело сигналу може бути навіть «гігамазером» — ще потужнішим явищем, ніж звичайний мегамазер.
Як пояснив провідний автор дослідження науковець Університету Преторії Тато Манамела, вчені фактично спостерігають «радіоеквівалент лазера на іншому кінці Всесвіту».
Цікавим є й те, що сигнал посилився завдяки гравітаційному лінзуванню — ефекту, передбаченому Альбертом Ейнштейном. Між Землею та далеким джерелом розташована інша масивна галактика, чия гравітація викривляє простір-час і діє як космічна лінза, підсилюючи сигнал.
Завдяки цьому ефекту радіотелескоп зміг зафіксувати випромінювання, яке зазвичай було б занадто слабким для виявлення на такій відстані.
Науковці зазначають, що подібні сигнали допомагають краще зрозуміти процеси зіткнення галактик та еволюцію Всесвіту у його ранні епохи.
