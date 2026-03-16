З глибокого космосу на Землю надійшов загадковий "мегалазерний" сигнал: що це було

Астрономи зафіксували загадковий мегалазерний сигнал із галактики / © Pixabay

Астрономи зафіксували загадковий сигнал із далекої галактики, що розташована на відстані понад 8 мільярдів світлових років від Землі. Його описують як потужний «мегалазерний» радіопромінь.

Про це повідомляють науковці, які проаналізували дані радіотелескопа MeerKAT у Південній Африці, що складається з 64 антен, передає Daily Mail.

За словами дослідників, сигнал є найвіддаленішим з коли-небудь зафіксованих гідроксильних мегамазерів — природних джерел потужного радіовипромінювання у космосі.

Гідроксильний мегамазер виникає, коли галактики, багаті на газ, зіштовхуються. Під час такого зіткнення молекули гідроксилу взаємодіють між собою та випромінюють сильні радіохвилі.

На знімку зображення є система галактики, яка, за словами астрономів, є сигналом. / © NASA

Таке випромінювання поводиться подібно до лазера, але замість видимого світла створює радіосигнали, які можна виявити за допомогою радіотелескопів.

Об’єкт, з якого надійшов сигнал, дістав назву HATLAS J142935.3–002836. Через величезну відстань астрономи бачать його таким, яким він був понад 8 мільярдів років тому, коли Всесвіт мав менше половини свого сучасного віку.

Дослідники припускають, що джерело сигналу може бути навіть «гігамазером» — ще потужнішим явищем, ніж звичайний мегамазер.

Як пояснив провідний автор дослідження науковець Університету Преторії Тато Манамела, вчені фактично спостерігають «радіоеквівалент лазера на іншому кінці Всесвіту».

Цікавим є й те, що сигнал посилився завдяки гравітаційному лінзуванню — ефекту, передбаченому Альбертом Ейнштейном. Між Землею та далеким джерелом розташована інша масивна галактика, чия гравітація викривляє простір-час і діє як космічна лінза, підсилюючи сигнал.

Завдяки цьому ефекту радіотелескоп зміг зафіксувати випромінювання, яке зазвичай було б занадто слабким для виявлення на такій відстані.

Науковці зазначають, що подібні сигнали допомагають краще зрозуміти процеси зіткнення галактик та еволюцію Всесвіту у його ранні епохи.

