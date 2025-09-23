З iPhone 17 з’явилися перші серйозні проблеми: що не працює

iPhone 17 / © Getty Images

Минуло лише кілька днів після старту продажів iPhone 17, а користувачі вже стикаються з неочікуваними труднощами. Окрім підвищеної вразливості корпусу до подряпин, власники нових смартфонів повідомляють про перебої у роботі бездротових з’єднань.

Про це повідомляє AppleInsider.

Баги в iPhone 17: в чому суть проблеми

Власники iPhone 17 діляться на форумах і в соцмережах скаргами на дивний збій: Wi-Fi та подекуди Bluetooth раптово розривають з’єднання на кілька секунд. Найчастіше це відбувається у момент блокування чи розблокування екрана.

Один із користувачів Reddit порівняв ситуацію з тим, ніби модулі, що відповідають за Wi-Fi та Bluetooth, перезавантажуються щоразу, коли iPhone «прокидається».

Через це виникають суттєві незручності:

AirPlay неможливо використовувати для трансляції відео чи музики, оскільки потік обривається;

бездротовий CarPlay працює нестабільно, втрачаючи з’єднання з авто.

Що може бути причиною?

Чимало користувачів помітили, що проблема проявляється тільки тоді, коли iPhone синхронізований із розблокованим Apple Watch. Якщо годинник зняти або заблокувати, підключення стабілізується.

Скарги надходять від власників різних поколінь Apple Watch, тож проблема, ймовірно, не пов’язана з конкретною моделлю аксесуара.

Офіційних заяв компанія Apple поки не робила. Проте користувачі, які звернулися до підтримки, розповідають, що їхні звернення передані інженерам Apple для аналізу.

Фахівці припускають, що йдеться не про апаратний дефект, а про збій у програмному забезпеченні. Якщо це справді так, то проблему, ймовірно, виправлять у найближчому оновленні iOS — за аналогією з тим, як перед стартом продажів iPhone 17 Apple терміново випустила патч для iOS 26.

Нагадаємо, раніше у Китаї покупці нових iPhone 17 та iPhone 17 Pro/Pro Max заявили, що смартфони легко дряпаються і вкриваються вм’ятинами. Численні фото в соцмережах показують потертості навіть на демонстраційних моделях у магазинах Apple. Ситуація є парадоксальною, оскільки компанія позиціонувала цю лінійку як більш стійку до пошкоджень.