З кістки мамонта: археологи знайшли різьблену фігурку коня віком 35 тисяч років – фото

На півдні Німеччини, у печері Фогельхерд, археологи виявили фігурку з кістки мамонта у формі коня віком 35 тисяч років. Артефакт був створений ще в епоху верхнього палеоліту і вважається найдавнішою відомою скульптурою коня, зробленою анатомічно сучасною людиною (Homo sapiens).

Про це пише "24Техно".

Аналіз показав, що цій фігурці коня 32 000-35 000 років. З якою метою її виготовили, невідомо. Це можна бути як іграшка, так і прикраса чи ритуальний предмет.

Фігурка коня має приблизно 2,5 сантиметра заввишки та 4,8 сантиметра завдовжки. На ній є вирізьблений рот, ніздрі, очі та грива Археологи вважають, що скульптура зображує жеребця.

Фігурка з кістки мамонта у формі коня

Печера Фогельхерд була місцем збору представників культури Оріньяк, групи верхнього палеоліту, яка жила між 43 000 і 35 000 років тому на більшій частині території сучасної Європи, але найбільше – у сучасній Франції.

Оріньякці були найбільш відомі як вправні мисливці-збирачі, про що свідчить їхнє вміння виготовляти кам'яні знаряддя праці, такі як леза та вістря. У печері були знайдені сотні таких предметів, а також численні кістки тварин і вироби зі слонової кістки, в тому числі намистини, пофарбовані охрою в червоний колір.

Цілком ймовірно, що група використовувала печери для обробки м'яса. Дослідники, які проаналізували кістки тварин віком близько 32 000 років, виявили в основному рештки північного оленя (Rangifer tarandus) і коня (Equus ferus), що вказує на те, що оріньяцькі групи полювали і їли цих тварин, а також створювали витвори мистецтва з їх зображенням.

Нагадаємо, археологи розкопали гробницю – вона може належати сину імператора Китаю.

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