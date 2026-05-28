Батьківське світило планети - червоний карли / © wikipedia.org

Реклама

Телескоп виявив планету LHS 3844b, вона розташована на відстані 50 світлових років від нас.

Про це пише Science Alert.

Через приливне захоплення одна сторона екзопланети завжди освітлена світлом, а інша — перебуває у вічній темряві. Температура денного боку сягає 1000 Кельвінів.

Реклама

Учені з’ясували, що поверхня планети може нагадувати місячний або земний базальт — магматичну породу, що утворюється під час швидкого затвердіння лави, багатої на магній і залізо. Вона також може бути схожа на мантію Землі, а не на більш тонку кору, яка покриває нашу планету.

За словами дослідників, така оболонка могла сформуватися двома шляхами. Перший із них припускає, що вона складається з кам’янистих плит, які нещодавно утворилися, що має на увазі геологічну активність LHS 3844b, можливо, в результаті вулканічних процесів. Або ж це мертвий світ, покритий реголітом, подрібнений еонами бомбардування радіацією і ударами метеоритів. У нього немає атмосфери, здатної його захистити. У планети також немає силікатної кори, подібної до земної.

«Можна зробити висновок, що тектоніка плит, подібна до земної, не застосовна до цієї планети або неефективна. Ймовірно, на цій планеті дуже мало води», — сказав Себастьян Зієба, науковий співробітник програми Сагана в Гарвард-Смітсонівському центрі астрофізики.

Нагадаємо, астрономи виявили планету неправильного розміру. Крім того, вона ще й має абсолютно «неможливу» атмосферу.

Реклама

Новини партнерів