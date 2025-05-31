З Пекіна до Києва за 20 хвилин: у Китаї створили двигун, що змінить майбутнє авіації

Гіперзвуковий літак / Футурістичне моделювання ШІ Gemini

Реклама

Китай представив революційний гіперзвуковий двигун, здатний розганяти літаки до шаленої швидкості в 20 000 км/год. Цей великий технологічний прорив в авіаконструюванні може спричинити стрибок в розвитку цивільного повітряного транспорту і мати далекосяжні наслідки для військових.

Про це пише Farmingdale Observer.

Двигун із двома режимами роботи

Секрет цього двигуна полягає у його здатності працювати у двох різних режимах. На швидкостях до 7 Махів (8575 км/год) він працює в режимі обертальної детонації. Цей процес максимізує енергоефективність, він схожий на надзвуковий цикл згоряння, коли повітряно-паливна суміш стискається і займається у циліндричній камері. Це створює хвилю детонації, яка поширюється по спіралі (обертається, звідки й назва процесу). Ця технологія дозволяє ефективніше використовувати виділену енергію і досягати більшої швидкості.

Реклама

Але в новому китайському двигуні передбачено використання другого режиму роботи, що дозволяє розвивати ще більшу швидкість. Це досягається завдяки переходу в режим косої детонації, який використовує похилий колектор впуску для стиснення повітряно-паливної суміші перед його займанням. Детонація потім відбувається косо, що створює велику тягу та більшу стабільність на гіперзвукових швидкостях.

«Уявіть собі світ, в якому поїздка з Парижа до Нью-Йорка займає всього дві години, де Київ і Пекін знаходяться всього за 20 хвилин польоту один від одного, а Буенос-Айрес і Мадрид знаходяться лише за три години їзди. Гіперзвуковий двигун Китаю прокладає шлях до майбутнього, де відстані зникнуть, а світ помітно скоротиться», — зазначає видання.

Потужний літак для військових

Потенціал цієї технології не обмежується цивільним транспортом. Вже зараз зрозуміло, що військові знайдуть йому безліч прикладів застосування у ракетах та літаках, які зможуть долати традиційні системи ППО та спричинять революцію у військовій стратегії.

«Поява гіперзвукової авіації створює серйозні геополітичні проблеми. Перегони за технологіями між найбільшими державами, зокрема Сполученими Штатами, Китаєм та Росією, посилюється, що може мати наслідки для міжнародної стабільності та безпеки», — зауважують автори публікації.

Реклама

Але перспектива появи гіперзвукової авіації, хоча вже не виглядає як наукова фантастика, все ж таки не з’явиться в небі завтра. Адже розробка китайських конструкторів ще має пройти безліч тестів, щоб довести свою життєздатність. Крім того, розробникам доведеться подолати численні технічні та економічні проблеми, перш ніж світ побачить повноцінний гіперзвуковий лайнер для цивільної авіації. Також не варто забувати про ризики перегонів озброєння та екологічні проблеми.

«Майбутнє гіперзвукової авіації досі невизначене… Однак потенціал цієї технології величезний, і вона, мабуть, відіграє важливу роль у завтрашньому світі. Однак важливо підходити до цієї нової ери з обережністю та відповідальністю», — наголошує видання.

Нагадаємо, у Китаї помітили новітній підводний дрон. Китайський морський безпілотник може бути озброєний торпедами, мінами або ракетами, що відрізняє його від західних аналогів.