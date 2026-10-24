З-під землі почали з’являтися людські черепи: що випадково розкопали біля школи

У Франції виявили 14 стародавніх поховань — подробиці знахідки / © Associated Press

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Під час будівельних робіт біля школи у французькому Реймсі робітники натрапили на людські останки. Археологи з’ясували, що під землею розташоване давнє кладовище — наразі виявлено 14 середньовічних поховань.

Про це повідомило видання L’union.

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Незвичайну знахідку зробили на вулиці Лувуа, де проводять роботи з розширення мережі централізованого теплопостачання. Після виявлення перших кісток до дослідження ділянки долучилася археологічна служба Великого Реймса.

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За словами керівника відділу Soccram Бруно Кармони, під час земляних робіт несподівано з’явилися людські черепи. За 20 років роботи він уперше зіткнувся з подібною знахідкою на будівельному майданчику.

Археологи зазначають, що ця частина Реймса давно вважається перспективною для досліджень, однак знайти саме середньовічний католицький цвинтар тут не очікували. Після перших знахідок фахівці перейшли до обережніших розкопок із використанням ручних інструментів.

Дослідження архівів показало, що неподалік колись стояла каплиця Святої Анни, яка існувала в період між XII та XVII століттями. Фахівці припускають, що виявлене кладовище могло бути пов’язане саме з цією релігійною спорудою.

На середньовічне походження поховань також вказує положення тіл: померлих клали з руками вздовж тіла або схрещеними. Крім того, поруч із ними не знайшли поховального інвентарю, що також було характерним для того часу.

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Кістки, за оцінкою археологів, збереглися досить добре. Тепер дослідники мають встановити точніше датування останків, стать похованих людей та перевірити їх на ознаки захворювань. Це може бути особливо важливим, оскільки неподалік від колишньої каплиці Святої Анни свого часу діяв лепрозорій, де лікували людей із проказою.

Роботи на ділянці через археологічні дослідження сповільнилися. Водночас наразі невідомо, чи вплине знахідка на загальні терміни реалізації проєкту.

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