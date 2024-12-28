З прилавку магазину до наукового центру: рідкісний лобстер Арнольд здивував вчених

Він має рідкісну мутацію з поділом кольорів, яка трапляється лише у 1 з 50 мільйонів лобстерів.

Напередодні Різдва Центр екологічної освіти Інституту Шоу в Блу-Гіллі отримав унікальний подарунок — різнобарвного лобстера на ім'я Арнольд Кломер, який зустрічається в природі надзвичайно рідко.

Про це повідомило видання New York Post.

Лобстера виявив покупець у продуктовому магазині в штаті Мен, після чого він викупив морського мешканця і передав його в навчальний центр для досліджень. Арнольд має рідкісну мутацію з поділом кольорів, яка трапляється лише у 1 з 50 мільйонів лобстерів. Таке забарвлення виникає через злиття двох запліднених яйцеклітин у процесі розвитку.

"Не тільки генетика повинна бути правильною, але й фізичні умови всередині матері також повинні бути правильними", - йдеться в повідомленні.

Однак найбільша особливість Арнольда — він використовує дроблячу клешню з лівого боку для захоплення їжі, тоді як більшість лобстерів є "правшами".

Зараз його виховують в "сенсорному" акваріумі, де відвідувачі можуть взаємодіяти з безпечними морськими істотами.

Нагадаємо, у Китаї археологи розкопали скам'янілі рештки найменшого відомого вимерлого леопардового кота.

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