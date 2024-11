З’явився спосіб виявляти астероїди, які можуть знищити Землю

Іспанський учений з Університету Мурсії професор Оскар дель Барко Новілло придумав рівняння для виявлення астероїдів-вбивць, що прямують до нашої планети.

Про це повідомляє The Daily Mail з посиланням на дослідження науковця, опубліковане в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Рівняння базується на гравітаційному викривленні світла і дозволить вченим точно визначити положення незначних об’єктів у Сонячній системі, зокрема будь-яких астероїдів, які можуть зіткнутися з Землею, і готуватися до них.

Зазвичай світло проходить прямим шляхом від об’єкта до наших очей, тобто ми бачимо його зображення там, де розташований об’єкт. Однак це не стосується віддалених об’єктів, таких як астероїди, через явище під назвою “гравітаційне відхилення”.

Коли промінь світла проходить крізь сильне гравітаційне поле, подібне до поля навколо нашого Сонця, він слідує по викривленій траєкторії.

Ідею про те, що гравітація може згинати проміжні промені світла, вперше запропонував Ісаак Ньютон у 1730 році. Коли Альберт Ейнштейн запропонував свою теорію загальної теорії відносності в 1916 році , вчені змогли підтвердити, що це дійсно так.

Коли потрібно зробити розрахунок орбіти потенційно небезпечного астероїда, навіть невеликий прорахунок може бути фатальним.

Застосувавши власне рівняння, професор Новілло розрахував кут відхилення світлових променів, що йдуть від Меркурія в різних точках його орбіти.

Порівнюючи свої результати з тими, які базуються на рівняннях Ньютона та Ейнштейна, він виявив, що різниця становить до 15,8 відсотка, коли Меркурій перебуває на найбільшій відстані від Сонця.

Професор Новілло каже, що найважливішим наслідком цього відкриття є можливість “кращого розрахунку орбіт незначних об’єктів у Сонячній системі, які можуть бути потенційно небезпечними для Землі”.

Як повідомлялося раніше, такі космічні агентства як NASA та Європейське космічне агентство (ESA) досліджують способи, якими людство могло б уникнути зіткнення з астероїдом.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року астероїд 2024 UQ увійшов в атмосферу Землі всього через кілька годин після того, як його виявили вчені.

