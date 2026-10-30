За 20 хвилин викрали $6,3 млрд: хакери здійснили рекордне пограбування

Хакер. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

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Криптовалютна біржа Binance призупинила виведення коштів після масштабної хакерської атаки, під час якої з платформи викрали цифрові активи на суму близько 6,3 млрд доларів. Зловмисникам знадобилося лише 20 хвилин, щоб здійснити одне з найбільших пограбувань в історії криптовалют.

Про це повідомляє видання Futurism із посиланням на The New York Times.

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За інформацією аналітичної компанії TRM Labs, дослідники мають «високу впевненість» у причетності до злому північнокорейських хакерів. Водночас остаточні висновки щодо організаторів атаки ще не оприлюднені.

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У Binance повідомили, що спільно з партнерами змогли заморозити криптовалютні активи приблизно на 3 млрд доларів. Однак, за оцінками TRM Labs, близько 2,4 млрд доларів зловмисникам вдалося перемістити за межі досяжності емітентів цифрових активів. Це означає, що повернути ці кошти може бути надзвичайно складно або взагалі неможливо.

Binance розслідує масштабну кібератаку

Спочатку в Binance припускали, що причиною злому став один із ноутбуків співробітників, який потрапив під контроль зловмисників. Однак подальше розслідування показало, що атака була значно складнішою.

«Це була складна атака, і ми робимо все можливе в координації з правоохоронними органами для її вирішення», — заявили представники біржі.

У компанії додали, що продовжують збирати інформацію про інцидент і оприлюднюватимуть нові подробиці в міру їхнього підтвердження. Також Binance пообіцяла повністю компенсувати користувачам завдані збитки за рахунок власних резервних коштів.

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Засновник біржі Чанпен Чжао, відомий у криптовалютній спільноті як CZ, запевнив у соцмережі X, що кошти користувачів перебувають у безпеці. Водночас він визнав, що інцидент має ознаки масштабної хакерської атаки.

Чжао вже не обіймає посаду генерального директора Binance, але залишається акціонером компанії. У 2024 році він визнав провину у справі, пов’язаній із відмиванням грошей, і був засуджений до чотирьох місяців ув’язнення. У 2025 році його помилував президент США Дональд Трамп. Як зазначає Futurism, це рішення викликало суперечки на тлі підтримки Binance криптовалютного проєкту World Liberty Financial, пов’язаного із родиною американського президента.

Хакери з КНДР уже здійснювали рекордне пограбування

Якщо причетність північнокорейського угруповання підтвердиться, ця атака стане ще одним масштабним епізодом у серії криптовалютних пограбувань, які пов’язують із хакерами КНДР.

До цього найбільшою крадіжкою цифрових активів вважалася атака на криптобіржу Bybit у лютому 2025 року. Тоді зловмисники викрали криптовалюту приблизно на 1,5 млрд доларів. За даними американських та міжнародних аналітиків, до того злому також були причетні північнокорейські хакери.

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Представники TRM Labs повідомили Reuters, що атаки на Bybit і Binance мають схожі характеристики. Це може свідчити про причетність до них одного й того самого угруповання.

Північна Корея вже тривалий час фігурує у розслідуваннях масштабних кібератак і крадіжок цифрових активів. За оцінками міжнародних експертів, такі операції є одним зі способів отримання коштів для ізольованої країни, яка перебуває під міжнародними санкціями.

Видання також звертає увагу на зростання кіберзагроз для криптовалютної індустрії через поширення передових інструментів штучного інтелекту. Вони можуть спрощувати підготовку складних атак і розширювати можливості кіберзлочинців.

Нагадаємо, невідомі зловмисники протягом дев’яти місяців мали доступ до конфіденційної бази даних Пентагону, що загрожує безпеці понад 3 мільйони американських військових і цивільних працівників.

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