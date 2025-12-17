За крок до космічної аварії: супутник Starlink ледь не зіткнувся з апаратом Китаю

SpaceX Starlink / © Getty Images

Низька навколоземна орбіта стає дедалі більш перевантаженою, що створює критичні ризики для космічної інфраструктури. Черговим підтвердженням став інцидент, що відбувся після запуску китайської ракети «Куайчжоу-1А» 9 грудня, коли один із її супутників наблизився до апарата мережі Starlink на відстань лише 200 метрів.

Про це повідомляє Universe magazine.

Конфлікт даних та відсутність координації

Віцепрезидент Starlink з інженерії Майкл Ніколс заявив, що команда SpaceX не отримала вчасно коректних даних про траєкторію китайського об’єкта. За його словами, головною проблемою залишається відсутність єдиної системи координації між міжнародними операторами.

Натомість китайська компанія CAS Space, яка відповідала за запуск, заперечує звинувачення. Оператор стверджує, що постійно моніторив ситуацію та підтримував зв’язок зі SpaceX. У Китаї припускають, що небезпечне зближення могло стати наслідком маневру супутника безпосередньо після його відокремлення від ракети.

Ситуація навколо сузір’я Starlink, яке вже налічує понад 9300 апаратів, стає дедалі напруженішою. 2024 року кожен супутник SpaceX виконував у середньому 300 маневрів уникнення зіткнень на день. Це вдвічі перевищує показники 2023 року.

2026 року SpaceX планує запуск супутників третього покоління за допомогою Starship, що ще більше ущільнить трафік. Свої масштабні супутникові мережі також готують компанії Amazon та Viasat.

Ризик синдрому Кесслера

Експерти попереджають про наближення до точки «синдрому Кесслера» — гіпотетичного сценарію, за якого зіткнення двох великих об’єктів спричинить ланцюгову реакцію руйнувань. Утворена хмара космічного сміття може зробити навколоземний простір непридатним для польотів на десятиліття.

«Якщо оператори не налагодять ефективну комунікацію на Землі, наступне зближення може завершитися глобальною катастрофою», — наголошують експерти.

Для запобігання колапсу фахівці закликають до негайного створення прозорої міжнародної системи обміну даними про рух космічних тіл.

