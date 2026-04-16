За межами Нептуна щось ховається: чи існує Дев’ята планета та що відомо про її пошуки

Сонячна система / © pixabay.com

Реклама

Після того як 2006 року Плутон втратив статус планети, у Сонячній системі офіційно залишилося вісім планет. Втім, дискусії про можливого «дев’ятого сусіда» не припинилися — частина астрономів вважає, що на її околицях може існувати ще одне велике небесне тіло, і сучасні інструменти дають шанс це перевірити.

Про це повідомило видання BBC.

Активні суперечки навколо Дев’ятої планети тривають від 2016 року. Саме тоді астрономи Костянтин Батигін і Майкл Браун із Каліфорнійського технологічного інституту опублікували дослідження, у якому припустили: у віддалених регіонах Сонячної системи може перебувати масивна планета. За їхніми оцінками, її маса може перевищувати земну приблизно в десять разів.

Реклама

На користь цієї гіпотези, за словами науковців, свідчить поведінка групи транснептунових об’єктів — крижаних тіл за орбітою Нептуна. Вони мають витягнуті та нахилені орбіти, що, як вважається, може бути наслідком гравітаційного впливу великого невідомого об’єкта.

Водночас ключова проблема залишається незмінною: Дев’яту планету досі ніхто не спостерігав безпосередньо. За оцінками дослідників, вона може перебувати в середньому приблизно у 20 разів далі від Сонця, ніж Нептун. Через таку відстань об’єкт відбиває дуже мало світла і виглядає надзвичайно тьмяним. Крім того, один оберт навколо Сонця може тривати до 20 тисяч років, що означає дуже повільний рух на небі.

Складність пошуку посилює імовірна форма орбіти. На відміну від восьми відомих планет, які рухаються майже по кругових орбітах у близькій до однієї площині, гіпотетична Дев’ята планета може мати сильно витягнуту та нахилену орбіту.

Нові можливості для пошуку відкриває обсерваторія Віри Рубін у Чилі, яка розпочала роботу в червні 2025 року. На відміну від багатьох інших телескопів, вона не фокусується на окремих об’єктах, а регулярно сканує все небо Південної півкулі. Завдяки цьому астрономи зможуть виявляти значно тьмяніші та віддаленіші об’єкти, ніж раніше.

Реклама

Очікується, що за десять років роботи обсерваторія каталогізує мільярди небесних тіл, зокрема понад 40 тисяч нових транснептунових об’єктів. За словами дослідників, якщо Дев’ята планета існує у передбачених межах, цей телескоп має шанс її зафіксувати або принаймні надати переконливі докази її існування чи відсутності.

Деякі астрономи допускають, що потрібні дані вже можуть існувати. Зокрема, висловлюється припущення, що об’єкт могли зафіксувати раніше, але не ідентифікували через слабке світіння та повільний рух. У квітні 2024 року міжнародна група науковців проаналізувала архівні спостереження двох інфрачервоних космічних телескопів і виявила пару слабких сигналів, які можуть відповідати невідомій планеті. Водночас автори дослідження наголошують: говорити про відкриття поки передчасно.

Скептицизм щодо гіпотези також зберігається. Частина дослідників вважає, що незвичні орбіти транснептунових об’єктів можуть пояснюватися іншими причинами — наприклад, впливом зорі, яка могла проходити поблизу Сонячної системи мільярди років тому. Додаткові сумніви викликають і нові відкриття, зокрема об’єкт Ammonite, орбіта якого не узгоджується з початковими моделями.

Попри це, науковці не відкидають саму можливість існування такої планети. За їхніми словами, подібні за розмірами об’єкти — більші за Землю, але менші за Нептун — є поширеними в інших зоряних системах, хоча в нашій їх поки не зафіксовано.

Реклама

Дослідники наголошують: незалежно від того, чи буде знайдена Дев’ята планета, нові спостереження дозволять значно розширити знання про віддалені регіони Сонячної системи.

