За орбітою Плутона виявлено нового кандидата в карликові планети

ED138 виявили в даних обсерваторії імені Віри Рубін / © Associated Press

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Астрономи виявили нового кандидата в карликові планети, який ховається за орбітою Плутона. За оцінками, його діаметр становить 600–1500 кілометрів.

Про це повідомляє Science Alert.

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Об’єкт 2026 ED138, ймовірно, ховався на очах у всіх. Уся його орбіта перебуває в межах відстані від Сонця до Плутона, але виявити його вдалося лише тепер.

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За оцінками, діаметр об’єкта становить від 600 до 1,500 кілометрів (від 370 до 930 миль), тобто він був би більшим за Цереру — найменшу з 5 карликових планет, визнаних Міжнародним астрономічним союзом: Цереру, Плутон, Гаумеа, Макемаке та Еріду. ED138 обертається навколо Сонця на відстані близько 46 астрономічних одиниць; одна астрономічна одиниця — це середня відстань між Землею та Сонцем. Він розташований далі від Сонця, ніж Плутон, і належить до транснептунових об’єктів, тобто обертається за орбітою Нептуна.

«Моєю першою реакцією було захоплене здивування. Подібні об’єкти трапляються вкрай рідко, тому я одразу ж почав перевіряти, чи не припустився я сам або код якоїсь помилки», — сказав Метью Голман із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, який зробив це відкриття.

Нагадаємо, астрономи дослідили 8 гігантських планет, які можуть бути кам’янистими світами з масою, що в 10 разів перевищує масу Землі.

Раніше також повідомлялося, що учені виявили планету розміром із Землю, яка обертається навколо системи з двох зірок. І це відкриття підтверджує припущення про те, що в подібних системах можуть існувати світи, що потенційно придатні для життя.

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