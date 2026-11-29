У 2027 році може змінитися клімат / © Associated Press

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Фізик Джозеф Тіттель вважає, що світ зіткнеться з «масштабними землетрусами та повенями, яких ми ще ніколи не бачили». Він оприлюднив попередження на 2027 рік, заявивши, що зміна клімату призведе до «екстремальної кількості жертв». Також він зробив прогноз щодо третьої світової війни.

Про це пише UNILAD.

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Раніше Джозеф Тіттель уже передбачав кібератаки, подібні до тих, які останніми тижнями спричинили масштабні збої в роботі сервісів по всьому світу.

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Тепер він зробив низку моторошних прогнозів на наступний рік. Зокрема, тривожне передбачення про те, що глобальне потепління «забере більше життів, ніж будь-коли».

За його словами, природні катаклізми у 2027 році будуть колосальними. Такі регіони, як Близький Схід, Пакистан, Індія та Непал, зіткнуться з потужними землетрусами й повенями, яких «ми ще ніколи не бачили».

«Пустелі перетворяться на бурхливі річки, що призведе до значних людських жертв. У 2027 році саме клімат забере більше життів, ніж будь-коли раніше», — заявив він.

Фізик продовжив: «Через землетруси, екстремальну спеку, яка прийде наступного літа, повені тощо загине надзвичайно багато людей».

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На його думку, 2026 рік може стати найспекотнішим за всю історію спостережень. Оскільки екстремальна спека завдала величезної шкоди Європі, а раптові повені в Непалі спричинили масштабні руйнування та забрали понад 1 400 життів. Ще тисячі людей досі вважаються зниклими безвісти приблизно через три місяці після стихійного лиха.

Хоча єдиної глобальної статистики смертності, пов’язаної зі зміною клімату, немає. В Індексі кліматичних ризиків 2027 (Climate Risk Index 2027) від організації Germanwatch зазначено, що у 2025 році внаслідок 367 зафіксованих екстремальних погодних явищ загинуло близько 35 000 людей.

Тіттель припустив, що у 2027 році проблеми спричинятиме не лише зміна клімату. Він розповів і про інші потрясіння, які, на його думку, вже наближаються. На тлі постійних розмов про загрозу третьої світової війни фізик закликав людей зробити запас їжі щонайменше на тиждень і завжди мати під рукою питну воду.

«Ми рухаємося до ще більшої кількості конфліктів по всьому світу. Масштабні кібератаки виводитимуть із ладу енергомережі, а також неминуче виникне дефіцит продовольства», — додав він.

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Деталізуючи свої прогнози на 2027 рік, фізик зазначив: «Кібератаки, особливо в Європі, де виводитимуть із ладу ваші холодильні системи, — це просто дико і божевільно. Це ще одна причина подбати про запаси, і те, що ми бачимо цього року у сфері кібератак, — лише початок».

Він стверджує, що наступного року ситуація стане у 10 разів гарнішою.

Нагадаємо, що потужне кліматичне явище супер-Ель-Ніньйо, яке зараз наближається до піку своєї активності, може стрімко втратити силу вже 2027 року. За прогнозами вчених, після нього настане протилежна фаза кліматичного циклу — Ла-Нінья, яка характеризується аномальним охолодженням вод Тихого океану.

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